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Lute’un ziyaretinin zamanı belli değil

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması çabaları çerçevesinde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la temaslarının sürdüğünü belirtti.

05 Haziran 2021 Cumartesi 11:00
Lute’un ziyaretinin zamanı belli değil
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Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Sorununda Durum Hala Bulanık – Lute’un Adaya Ne Zaman Geleceği Henüz Belli Değil” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıs sorununda ortamın belirsiz kalmaya devam ettiğini, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’un adaya geliş tarihinin de henüz kesin olarak bilinmediği yazdı.

Lute’un Atina ve Ankara temaslarının ardından New York’a döndüğünü hatırlatan gazete, Lute’un İngiltere’yle de Kıbrıs sorununu görüştüğü yönünde bilgiler bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis dün Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamasında, Rum hükümeti olarak son 24 saat içerisinde Lute’la, Kıbrıs’a geliş tarihinin kesinleşmesi adına sürekli temasta olduklarını ifade etti.

Lute’un yeni tur temaslarında Kıbrıs sorununun özüne, yani altı ana başlığa da değineceği iddiasında bulunan Hristodulidis, yeni bir beşli konferansın mümkün olan en kısa sürede yapılmasını arzulamalarına karşın zeminin hazırlığının iyi yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Hristodulidis, ikinci bir konferansın başarısızlıkla sonuçlanmasının yaşanabilecek en kötü şey olacağını belirterek, Türk tarafının söylemlerinin müzakerelerin yeniden başlaması çabalarını zorlaştırdığını da öne sürdü.

“Kıbrıs’taki iki liderin BM Genel Sekreteriyle görüşme gerçekleştirmesinin büyük önem taşıdığını” ifade eden Hristodulidis, örnek olarak ise, 2017 ve 2019 yıllarında liderlerin Genel Sekreterle görüşmelerinin akabinde Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeleri gösterdi.

Kıbrıs sorununun çözüm temelinin değişmesinin söz konusu olamayacağı iddiasını bir kez daha yineleyen Hristoduldis, uluslararası toplumun ve güçlü ülkelerin açıklamalarının, Kıbrıs Rum tarafının bu tezini güçlendirir nitelikte olduğunu iddia etti.

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesi konusunda diplomatik istişarelerin sürdüğünü de belirten Hristodulidis, bu görüşmenin yakın tarihte gerçekleşmesini umduklarını da sözlerine ekledi.

HRİSTODULİDİS-NULAND GÖRÜŞMESİ

Gazete bir diğer haberinde ise, Hristodulidis’in ABD Siyasi İşlerden Sorumu Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’la dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı.

Elde ettiği bilgilere göre, Nuland-Hristodulidis görüşmesinde ana konunun Kıbrıs sorunu olduğunu yazan gazete, görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini aktardı.

Gazete, ABD’nin Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedilmesi için etkin bir katılım sağlamaya hazır olduğunu dile getiren Noland’ın, bu çerçevede konuyu Türk tarafına, üst düzey temaslarda gündeme getirdiklerini de ifade ettiğini belirtti.

Noland görüşmede, kapalı bölge Maraş ve Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde “yasadışı eylemlerden kaçınılması gerektiğini” ifade ederken ABD Başkanı Biden’ın “Kıbrıs sorununu çok iyi bildiğini ve uzlaşılmış çözüm şekli olan iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunması tezine bağlı olduğunu” da vurguladı.

Noland ayrıca, ABD’nin Doğu Akdeniz’deki gelişmelere büyük önem verdiğini ifade ederek, Güney Kıbrıs’la güvenlik ve istikrarın sağlanması adına işbirliği yapma arzusunu dile getirdi.

     

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Son Güncelleme: 05.06.2021 11:17
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