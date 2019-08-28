Lute’un gelişine günler kala iktidarla muhalefet arasında ihtilaf

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Ada’ya gelişine günler kala Rum hükümeti ile AKEL arasında ciddi bir ihtilaf var. Rum iktidar ve muhalefet kanatları arasında Kıbrıs sorunu, Lute’un gelişi ve 2023 Rum başkanlık seçimi merkezli ağır söylem ve nitelemelerde bulunuluyor.

Haberi “Cephe ‘Yaralı’ başlığıyla veren Politis, her geçen gün Rum iç cephesindeki ortamın daha da ağırlaştığına, iktidar ve muhalefetin, birbirlerine karşı sıfatlar ve meydan okumalarda bunma noktasına geldiğine ve Lute’un gelişine günler kala bu ihtilafa son verme niyetinde de görünmediklerine dikkat çekti.

Gazete iki taraf arasındaki ihtilafın, OCCRP’nin Anastasiadis’in adının kara para aklama meseleleriyle birlikte andığı yayınıyla başladığını, ancak AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile gizli görüşmesinin duyulmasıyla ihtilaf sahnesinin 2023 başkanlık seçimine ve Kıbrıs sorununa taşındığını hatırlattı.

Habere göre Andros Kiprianu, dünkü açıklamasında, AKEL’i Kıbrıs sorununa kayıtsız kalmak ve sadece nasıl iktidara gelebileceği ile ilgilenmekle suçlayan Anastasiadis’i ve DİSİ’yi panik içerisinde olmakla suçladı.

Kiprianu “iki yıldan beridir, Kıbrıs sorununda inisiyatif alınması çağrısı yapan tek parti AKEL’di, Başkan sağırdı. Türk tahrikkarlığının zirve yaptığı şu an, Kıbrıs sorunuyla ilgileniyor kisvesine büründü” ifadelerini kullandı.

Rum Başkanlık Sarayı ise Sözcü Vekili Klelia Vasiliu aracılığıyla AKEL’i “güya sorumlu tavır benimsiyor ama önceliği, yüzde 57 ile seçilmesinin üzerinden daha bir buçuk yıl geçmişken Anastasiadis’i başkanlıktan uzaklaştırmak” sözleriyle eleştirdi.

Vasiliadu’nun Annan planı referandumlarının yapıldığı 2004’e dönerek “umarım AKEL ‘o zaman yaptığı gibi evet’i sağlamlaştırmak için hayır demez” dediğine işaret eden gazete Rum Başkanlık Sarayı’nın AKEL’i “Kıbrıs Rum tarafını suçlayarak elde edeceği tek şeyin Türkiye’yi beraat ettirmek olduğunu anlamaya” çağırdığını yazdı.

Habere göre Kiprianu, DİSİ’ye çok daha sert dil kullandı, “AKEL kimseden, özellikle de DİSİ’den vatanseverlik dersi alacak değildir” dedi, özetle şunları ekledi:



“Muhalefette olmamıza rağmen, siyasi bedel ödeyerek, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına destek verdik. AKEL’e yaklaşım çoğu zaman ahlaksızlık sınırına ulaştı. Gerekirse vatansever parti olduğumuzu yine gösteririz, DİSİ Başkanı’nın yaptığı gibi içi boş sözlerle de değil” diyen Kiprianu DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun 1993’ten 2018’e kadarki tavrına da işaret etti.Kiprianu’nun bu açıklamasına karşılık kimsenin vatanseverliğini küçümsemediklerini belirten DİSİ “ancak AKEL’in başka partilerle gizli görüşmeleri, yine parti tarafından basına verildiği dikkate alındığında, soru işareti yaratıyor” vurgusunu yaptı. DİSİ, “Lute’un gelişine 4 gün kala AKEL’in önceliği hangisi, Kıbrıs sorunu mu yoksa başkanlık seçimi mi?” diye sordu.Gazete Rum Başkanlık Sarayı’nın (Klelia Vasiliu aracılığıyla) AKEL’e cevabında DİSİ’ninkinden çok daha sert bir dil kullandığını kaydettiği şu açıklamasını aktardı:“AKEL aslında Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü konusunda Kıbrıs Rum tarafını suçladığına göre neden muhatabı Mehmet Ali Talat iken kendi iktidar dönemini Kıbrıs sorununu çözmek için değerlendirmedi? Yoksa AKEL’in belirlediği Başkan Anastasiadis’i iktidardan uzaklaştırma önceliği Türkiye’nin sürekli ihlal ve tehditlerini, Kapalı Maraş’ın statüsünü değiştirme niyetini ve hatta sahte hükümetin Ankara’nın teşviki ile çözüm zeminini değiştirme çabasını görmesini engelliyor mu?”Haravgi ise Kiprianu’nun, Anastasiadis’in kazandığı seçimin üzerinden daha bir buçuk yıl geçmişken (2023) seçim yarışını başlattığı suçlamasına karşılık “Nikos Anastasiadis’in iktidardan gitmesini AKEL değil halk istiyor” dediğini yazdı.Alithia haberine “Perde Önünde Sağlamlaşmış ‘Evet’… AKEL Annan Planı’nı Neden Reddettiğini ve Hristofyas Döneminde Talat’la Neden Anlaşmadığını İzaha Çağrılıyor… Kıbrıs Sorununda Kayıtsızlıkla Suçlanan Andros Kiprianu Başkanlığın ve DİSİ’nin Panik İçerisinde Olduğu Cevabını Verdi” başlık ve spotlarını attı.(ŞA/HA)