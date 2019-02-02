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Lute’un bu gece geç saatte gelmesi bekleniyor

Lute’un bu gece geç saatte gelmesi bekleniyor

02 Şubat 2019 Cumartesi 08:18
Lute’un bu gece geç saatte gelmesi bekleniyor

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmek üzere bu gece geç saatlerde Ada’ya gelmesi bekleniyor.
Rum basını, Lute’un 4 Şubat’a kadar kalacağına, yarın ayrı ayrı görüşeceği liderlerle pazartesi günü birer görüşme daha yapabileceğine işaret etti.
Fileleftheros’un “Sonraki Adım Gizemli… Lute Referans Şartlarında Sonuca Varılmasını İstiyor Ama Kartlarını Açmıyor” başlıklı manşet haberine göre, halihazırda bütün müdahillerin turum ve görüşlerini alan Lute bu aşamada referans şartlarında bir sonuca varmak üzere liderlerle görüşmeye girecek ancak prosedürü kolaylaştırmak için beraberinde bir taslak veya notlar getirip getirmediği bilinmiyor.
Ana hedefi referans şartlarının şekillendirilmesi olan Lute’un karşılıklı kabul edilebilir referans şartlarına varılması için bir sonraki adıma; yani tarafların daha önce ortaya koyduğu ancak görüşülmeyen tezlerinin görüşülmesine geçmesi bekleniyor.
Rum diplomatik çevreler, Lute’un perspektif olduğunu takdir etmesi halinde iki tarafa öneri sunabileceğini, böyle bir şey olması halinde Lute’un istişarelerinin ikinci bölümünün beklenmesi gerektiğini değerlendiriyor.
AKINCI-ANASTASİADİS GÖRÜŞMESİ
Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis arasında ortak bir görüşme olup olmayacağının da önümüzdeki 24 saat içerisinde netleşeceğine dikkat çekilen haberde, Akıncı’nın görüşme talebinde bulunduğu, Anastaiadis’in de (Akıncı’nın) söylediklerinin kat-i surette kesin olması kaydıyla görüşmeyi reddetmediği kaydedildi.
İki liderin Lute ile birlikte ortak bir görüşme yapmasına ise uzak bir ihtimal gözüyle bakıldığına işaret eden gazete şunları yazdı:
“Lute, kendisinden önceki danışmanların ortak görüşmeler ve ortak açıklamalar yolundan gitmediğini gösterdi. Prosedüre katkı koymayacak görüşmelere sıcak bakmadığını da gösterdi. Bu nedenle nihayetinde iki toplum lideri arasında ortak bir görüşme olacaksa bu öncekiler gibi, yani Elisabeth Spehar’ın yardımıyla olacak.”
“ÇOK KRİTİK…”
Haravgi “Lute’un Temasları ‘Çok Kritik’” başlıklı haberinde Rum Yönetiminden güvenilir bir kaynağın, bu gece geç saatlerde Ada’ya gelmesi beklenen Lute’un yarın sabah Cumhurbaşkanı Akıncı, öğleden sonra da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yapacağı temasları “çok kritik” diye nitelediğine dikkat çekti.
Habere göre kaynak “Çok kritik çünkü istenilen referans şartlarında anlaşma sağlanması ve bütün tarafların Guterres Çerçevesi, yakınlaşmalar, özellikle de istenilen çözüm modeli konusunda aynı dilde konuştuğunun açıklığa kavuşturulmasıdır” dedi.
Lute’un 4 Şubat’a kadar Ada’da kalacağını, bu nedenle liderlerle birer kez daha görüşmesi olasılığı bulunduğuna dikkat çeken gazeteye göre, bu ziyaretin Kıbrıs sorununda gelişmeler başlatacağı değerlendiriliyor.
 

Son Güncelleme: 02.02.2019 11:34
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