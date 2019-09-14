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Lute’tan liderlere mektup

Lute’tan liderlere mektup

14 Eylül 2019 Cumartesi 07:50
Lute’tan liderlere mektup

BM Genel Sekreterinin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderdiği mektup bugün Rum basınında manşetlerde yer aldı.
Alithia gazetesi, “Lute Konuştu – Lute Sessizliğini Bozdu – Ciddi Adımlar ve Perspektif Görüyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un dün liderlere gönderdiği mektupları aktardı.
Gazete, Lute’un liderlere gönderdiği mektuplarda, Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temasların “ciddi ilerleme adımlarıyla” sonuçlandığına inandığını belirterek, Anastasiadis’e gönderdiği mektuba ilişkin Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun dün yaptığı açıklamaya yer verdi.
Habere göre Prodromu açıklamasında, Lute’un Anastasiadis’e gönderdiği mektupta, “son ziyaretinde gerçekleştirdiği temasların ciddi ilerleme adımlarının gerçekleşmesine yol açtığını ve böylece, devam edebilmek için yaratıcı bir perspektifin ortaya çıktığını” vurguladığını aktardı.
Acıkamaya göre Lute mektubunda ayrıca, “göstermiş olduğu çok verimli çabalarından” ötürü Anastasiadis’e teşekkürlerini iletirken “en kısa sürede yeni görüşmeler yapma arzusunu” da dile getirdi.
Gazete, Cumhurbaşkanı Sözcüsü Barış Burcu’nun da dün konuya ilişkin bir açıklama yaparak, Lute’un Cumhurbaşkanı Akıncı’ya mektup gönderdiğini duyurduğunu da aktardı.
LUTE’UN MEKTUBU “ŞAŞKINLIK YARATTI”
Gazete, BM Genel Sekreterinin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Lute’un liderlere gönderdiği mektubun ve içeriğinin diplomatik çevrelerde “şaşkınlık yarattığı ve mektubun tipik sebeplerle gönderilmediği, öze ilişkin olduğu” yorumunda bulundu.

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Söz konusu diplomatik çevrelerin, Lute’un mektubunun Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarına da yanıt teşkil ettiğini düşündüklerini öne süren gazete, Rum hükümetinin mektubun içeriğinden memnun olduğunu da vurguladı.
Öte yandan DİSİ, Parti Sözcüsü Milletvekili Dimitris Dimitriu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Lute’un mektubunun önemine dikkat çekerek, çıkmazın açılması çabalarının sürdürülmesi mesajı vermesi açısından önem taşıdığı görüşünü ortaya koydu.
Bir diğer siyasi partiden, Dayanışma Hareketi’nden yapılan açıklamada ise, Lute’un sözünü ettiği ilerlemenin nasıl bir ilerleme olduğu sorusu gündeme getirildi.
Diğer gazeteler konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Fileleftheros: “Sürece Oksijen – Lute New York’ta Devam Çerçevesinde Mektuplarla Geri Döndü – Süreci Canlı Tutuyor”. 
Politis: “Lute İlerleme Görüyor”.
Haravgi: “Kıbrıs Sorununda Yeni Temaslar Yapılması Umudu”.
 

Son Güncelleme: 14.09.2019 11:33
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