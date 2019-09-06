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Lute’un Temasları Sürüyor

Lefkoşa, 6 Eylül 19 (.): BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmeler ile Lute’un temaslarını bugün de sürdürecek olmasına ilişkin haberler, Rum basınında geniş yer buldu.

Lute’un Temasları Sürüyor

Lefkoşa, 6 Eylül 19 (.): BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmeler ile Lute’un temaslarını bugün de sürdürecek olmasına ilişkin haberler, Rum basınında geniş yer buldu.

06 Eylül 2019 Cuma 09:47
Lute’un Temasları Sürüyor

Lefkoşa, 6 Eylül 19 (.): BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmeler ile Lute’un temaslarını bugün de sürdürecek olmasına ilişkin haberler, Rum basınında geniş yer buldu.

Alithia gazetesi, “Git-Gel Henüz Işık Yok – Tünelin Ucunda Henüz Işık Yok” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis’le, referans şartlarının belirlenmesi konusundaki temaslarını dün de sürdürdüğünü ve bugün de liderlerle görüşmelerini devam ettireceğini yazdı.

Gazete, Lute’un şu ana kadarki temaslarında henüz bir sonuca ulaşılamadığını ve son 24 saatte ortaya çıkan tıkanıklığa rağmen Lute’un temaslarını sürdürmesinin, tarafların uzlaşı isteğinin ve sonuca ulaşılabilme ihtimalinin varlığını ortaya koyduğunu öne sürdü.

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, dünkü Lute-Anastasiadis görüşmesinin ardından “ufak bir anlaşmazlık olduğunu” kabul etmesine karşın “referans şartları için diyaloğun sürdüğü” mesajını verdiğini belirten gazete, tıkanıklığın sebebinin ne olduğuna ilişkin ise taraflardan farklı bilgiler sızdığının altını çizdi.

Kıbrıs Rum tarafından sızan bilgilerde, tıkanıklığın sebebinin Türkiye’nin Akıncı’ya müdahalesi olduğu iddiasının ortaya atıldığını vurgulayan gazete, Kıbrıs Türk tarafında ise sebep olarak kapalı bölge Maraş konusu ve MEB konularının lanse edildiğini savundu.

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Gazete, Rum sözcü Prodromu’nun ise dünkü açıklamasında, bahsi geçen uzlaşmazlık noktasının ne olduğu veya Türkiye’nin müdahalesi sonrasında mı ortaya çıktığı şeklindeki soruları yanıtsız bırakarak, çabanın sürdüğü mesajını vermekle yetindiğini vurguladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:  

Fileleftheros: “Bugün de Çabalayacak - Lute’tan Referans Şartlarında Anlaşmaya Varılması Çabaları Çerçevesinde Yeni Görüşmeler”

Politis: “Ağaca Odaklanıp Ormanı Görmediler – Jane Holl Lute Gelgitleri Altıncı Gün De Sürdürüyor - Kelimelerle Oyunlar ve Taktikler Referans Şartlarında Anlaşmayı Geciktiriyor - Lute Özde Kalmayı Sürdürüyor”

Haravgi: “Lute’un Referans Şartları Konusundaki Temaslarında Altıncı Gün - ‘Küçük Tıkanıklığın’ Aşılması İçin İki Liderle Yeni Görüşmeler”

(SB/GÜL)

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