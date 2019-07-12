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Lute’un Ağustos Başlarında Ada’ya Gelmesi Bekleniyor

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 (.): BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, Kıbrıs’taki taraflarla yeni tur görüşmelerde bulunmak amacıyla Ağustos ayı başında Ada’ya gelmesinin beklendiği belirtildi.

Lute’un Ağustos Başlarında Ada’ya Gelmesi Bekleniyor

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 (.): BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, Kıbrıs’taki taraflarla yeni tur görüşmelerde bulunmak amacıyla Ağustos ayı başında Ada’ya gelmesinin beklendiği belirtildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 08:34
Lute’un Ağustos Başlarında Ada’ya Gelmesi Bekleniyor

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 (.): BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, Kıbrıs’taki taraflarla yeni tur görüşmelerde bulunmak amacıyla Ağustos ayı başında Ada’ya gelmesinin beklendiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, Ada’ya gelmesinden önce garantör ülkelerle temaslarını tamamlayacağını yazdı.

Lute’un geçtiğimiz günlerde Londra’da temaslarda bulunduğunu yazan gazete, Lute’un daha sonra Ankara ve Atina’ya geçeceğini belirtti.

Gazete haberinde Lute’un geçtiğimiz Çarşamba akşamı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le telefon görüşmesi yaptığını ve kendisine yeni temaslar turu hakkında bilgi verdiğini anımsattı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise dün yaptığı açıklamada Lute’un, Anastasiadis’e, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunundaki sürecin devam etmesi isteğini dile getirdiğini ifade etti.

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Prodromu, Anastasiadis’in ise müzakerelerin yeniden başlaması için hazır olduğunu yinelediğini belirtti.

ANASTASİADİS SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞECEK

Fileleftheros gazetesi aynı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, siyasi gelişmeler konusunda siyasi parti başkanlarını bilgilendireceğini yazdı.

Habere göre Anastasadis parti başkanlarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek.

Bu görüşmelerin ilki 17 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

(FK/GÜL)

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