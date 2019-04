Lute’un 15 Gün İçinde Adaya Gelmesi Bekleniyor

LUTE İLE KATRUGALOS CUMA GÜNÜ NEW YORK’TA GÖRÜŞÜYOR

Lefkoşa, 2 Nisan 19 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, referans şartlarının hazırlanmasına ilişkin çabanın sürmesi için, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un önümüzdeki 15 gün içerisinde yeniden Kıbrıs’a gelmesini umduğunu ifade ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Anastasiadis’in, ortadaki bazı belirsizliklerin giderilmesi için, dün veya bugün Lute’la telefonda görüşeceğini söylediğini de yazdı.

Gazetecilere yaptığı açıklamasında, birkaç gün önce Lute’la telefonda görüştüğünü söyleyen ve bazı son düzenlemeler için Lute’la dün veya bugün yine telefonda görüşeceğini ifade eden Anastasiadis, Lute’un önümüzdeki 15 gün içerisinde yeniden Kıbrıs’a gelmesini umduğunu yineledi.

Anastasiadis’in, Lute’un, garantör güçlerle de gerçekleştirdiği temasların akabinde, referans şartlarıyla ilgili bir taslağı yanında getirmesini beklemediği imasında bulunduğunu da kaydeden gazete, Anastasiadis’in böyle bir şeyi bilemeyeceğini söylediğini iletti.

Anastasiadis, Lute tarafından böyle bir şey olmadığı gibi, bir şey sunacağına dair bir niyet belirtisi olmadığını da söyledi.

Gazete, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da, geçtiğimiz Cuma akşamı üç televizyonun ortak yayınında yaptığı açıklamaya göre, dün Lute’la telefonda görüşmesinin beklendiğini de aktardı.

LUTE-KATRUGALOS GÖRÜŞMESİ

Gazete, Lute’un Kıbrıs’a yeniden ne zaman geleceği, aynı zamanda yanında getirmek için bir şey hazırlayıp hazırlamadığına dair niyetlerinin, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos’un Cuma günü New York'ta kendisiyle gerçekleştireceği görüşmede ortaya çıkmasının beklendiğini de belirtti.

Başka yükümlükleri için hâlihazırda New York’ta bulunan Katrugalos’un, Lute’un bölgeyi ziyaret edip etmeyeceğini yorumlamaktan kaçındığı ve bunun “Lute’un kendi inisiyatifine bırakıldığını söylediği” de belirtildi.

Kendilerinin en nihayetinde Kıbrıs sorununun uluslararası hukuk ve BM kararları temelinde çözülmesi gerektiği konusunda kararlı olduklarını da söyleyen Katrugalos, bu gidişata yönelik her şeyi yaptıklarını savundu.

12 Nisan’da Türkiye’yle Kıbrıs sorununun uluslararası boyut konusunda fikir alışverişinde bulunmak için anlaştıklarını da anımsatan Katrugalos, iyi bir hazırlık yapılırsa, müzakerelerin başlaması sonucuna ulaşılabileceğini ummak istediğini de belirtti.

MAVROYANNİS’İN NEW YORK’A ATANMASI KONUSU

Anastasiadis ise Kıbrıs sorunuyla ilgili olası gelişmeler konusunda dün yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in, Rum Yönetimi’nin BM merkezindeki daimi temsilciliğine atanmasının, Kıbrıs sorunuyla ilgili çabayı, aynı zamanda Rum kesiminin yeni müzakerelere ilişkin hazırlıklarını etkilemeyeceğini yineledi.

Benzer atamaların geçmişte de yapıldığını dile getiren Anastasiadis, Mavroyannis’in deneyimli bir diplomat olduğunu, geçmişte de BM’de görev yaptığını, burada yakın ilişkileri bulunduğunu ve belki de bu dönem New York’ta bulunmasının daha fazla gerekli olduğuna işaret etti.

Mavroyannis’in müzakereci olarak kalacağını da söyleyen Anastasiadis, “Umarım yeni bir diyalog başlar ve Sayın Mavroyannis müzakerelerde hazır bulunur” ifadesini de kullandı.

TÜRKİYE’DEKİ SEÇİMLER

Anastasiadis, Türkiye’deki seçimler konusundaki bir soruya ise yanıtında, her seçim döneminin sona ermesinin ardından, fikir ve görüşlerin yeniden organize edildiğine dair bir izlenime sahip olduğunu söyledi.

Anastasiadis, “seçim sonuçlarının en azından sözlü olarak ifade edilen ve esasında bölgenin tümü için tehdit teşkil eden politikalardan kaçınılması için bir sebep teşkil etmesini umduğunu” da ekledi.

Politis gazetesi ise “Lute Yeniden Geliyor, Çıkmaz Duruyor” başlıklı manşet haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un aday yeniden gelmesi beklenirken, Kıbrıs sorunuyla ilgili referans şartlarının hazırlanması konusundaki geçici çıkmazın var olmaya devam ettiğini öne sürdü.

Gazete, Birleşmiş Milletler ile Jane Holl Lute’un, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin diyaloğun yeniden başlaması için, iyi niyet misyonunu etkili bir şekilde sunmayı sürdürebilecekleri bir yol aradıklarını da kaydetti.

Kıbrıs sorununun uluslararası boyutu konusunda, Türkiye ile Yunanistan arasında 12 Nisan’da yapılacak görüşmenin önemli olduğunu da yazan gazete, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların var olmaya devam ettiğini ve net olduklarını da ifade etti.

Türkiye’nin, ülkedeki yerel seçimlerin akabindeki tutumunun, bilinmeyen bir unsur teşkil ettiğini de yazan gazete, Anastasiadis’in açıklamalarına da dayanarak, Lute’un önümüzdeki 15 gün içerisinde adaya gelmesinin beklendiğini ve gündeminde ise BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu raporu ile referans şartları konusunun bulunacağını belirtti.

Gazeteye göre “Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri çok iyi bilen kaynaklar”, bir önceki raporda ifade edilenlerden çok farklı bir şey kayda geçirilmesinin beklenmediğini de belirttiler.

Fileleftheros ise “Kısmi Hareketlilik” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un önümüzdeki 15 gün içinde yapması beklenen yeni tur temaslarının Kıbrıs sorununda kısmi bir hareketlilik meydana getirdiğini, fakat bunun devam edip etmeyeceğinin bilinmediğini yazdı.

Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise dün EOKA örgütünün kuruluşu dolayısıyla düzenlenen törenin ardından yaptığı açıklamada, “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geliştirdiği politikalar ve uluslararası dayanakları da kullanarak, müzakereler aracılığıyla, Türk boyunduruğundan kurtulmayı başarmayı ve Kıbrıs’ın işgalinin sona ermesini beklediklerini” iddia etti.

Haravgi gazetesi ise Kıbrıs sorunuyla ilgili haberlere “Kıbrıs’a Geri Dönüşü Öncesinde Lute’la İletişim- 15 Nisan’da BM Güvenlik Konseyine Rapor Sunulması Odak Noktası- Katrugalos ile Lute Cuma Günü Görüşüyor” başlıklarıyla yer verdi.

