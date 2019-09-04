Lute Temaslarını Sürdürüyor

“SON RÖTUŞ İÇİN BUGÜN SON RANDEVU”

Lefkoşa, 4 Eylül 19 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, referans şartlarıyla ilgili olarak bugün dördüncü ve son kez liderlerle bir araya geleceği belirtildi.

Alithia gazetesi “Son Rötuş İçin Bugün Son Randevu- Ortak Metinde Son Rötuş” başlıklı haberinde, Lute’un referans şartlarıyla ilgili olarak hazırladığı metnin “son rötuşların yapılması aşamasında olduğunu ve görüldüğü üzere bunun son şeklini bugün alacağını” yazdı.

Lute’un bugün liderlerle yapacağı temaslarıyla görevini tamamlayacağını kaydeden gazete, çabanın dün tamamlanmamasının nihai metnin esaslı zorluklar yüzünden “sıkışıp kaldığı” anlamına gelmediğini, ancak Kıbrıs sorunuyla ilgili istişarelerin ileriki safhalarında bu metnin sahip olacağı önemden ötürü, farklı yorumlamalar olmaması için, bazı noktaların daha açık bir şekilde ifade edilmesinin gerekli görüldüğüne işaret etti.

PRODROMU

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise dün görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “referans şartlarıyla ilgili ortak bir anlayışa ulaşmaya yakın olduklarını ve Lute’un bunu BM Genel Sekreterine ileteceğini” söyledi.

“Referans şartlarının, müzakerelerde değinilecek olan meselelerden oluşacak bir metin olacağını ve bunda müzakerelerdeki icraatlara ayrıntılı bir şekilde değinilmeyeceğini” dile getiren Prodromu, “referans şartlarının ne Kıbrıs sorununun çözümü, ne de müzakerelerin sonucu olmadığına” işaret etti.

“Geçmiş dönemdeki tartışmaların sebebinin, aslında var olmayan gayri resmi bir belgenin ortada dolaşması olduğunu” da dile getiren Prodromu, “BM Genel Sekreterinin CransMontana konferansı esnasında var olan tek ve gayri resmi bir belgeden söz ettiğini, bunun olası bir anlaşmanın uygulanmasına dair son dakika belgesi olduğunu ve bunu ise ele alamadıklarını” öne sürdü.

Lute’un referans şartlarıyla ilgili çabasının tamamlanmasının bir sonraki aşamasının, liderlerin BM Genel Sekreteriyle görüşme yapmaları olacağını, ancak bunun ne zaman olacağının henüz belirlenmediğini de kaydeden gazete, Prodromu’nun, taraflar arasındaki anlayış teyit edildiği zaman Lute’un BM Genel Sekreterine bir metin, bir taslak götüreceğini, akabinde de BM Genel Sekreteri tarafından görüşmenin belirlenmesini bekleyeceklerini belirtti.

Bu görüşmede muhtemelen ileride atılacak adımlar ve prosedüre ilişkin şeylerin açıklanacağını ifade eden Prodromu, şu an Lute ile verimli bir işbirliğine sahip olduklarını da belirtti.

Bu arada gazete, Lefkoşa Rum kesimi ile Atina’nın Kıbrıs sorununda atılacak bir sonraki adımlar konusunda koordine olduklarını ve Rum lider Anastasiadis’in bu çerçevede Atina’ya giderek 10 Eylül’de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ile görüşeceğini de ifade etti.

Gazete Anastasiadis ile Mitsotakis’in dün telefonda görüştüklerini ve Anastasiadis’in Mitsotakis’i Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini de kaydetti.

Gazete “Referans Şartlarına 3 Evet, 6 Hayır” başlıklı haberinde ise dün Anastasiadis başkanlığında gerçekleştirilen Ulusal Konsey toplantısına yer verdi.

DİSİ, AKEL ve DİPA’nın, referans şartlarının müzakerelerin yeniden başlaması için bir temel teşkil ettiğini düşündüklerini yazan gazete, DİKO, EDEK, Ekologlar, Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi ve ELAM’ın ise bunlara olumsuz baktığını belirtti.

Gazete ulusal konsey toplantısına katılan siyasi parti başkanlarının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Maraş ve denizdeki yasadışı Türk faaliyetleri sürdüğü müddetçe, müzakerelerin başlayamayacağı ve yürütülemeyeceği teziyle görüş birliği içerisinde olduklarını” da iletti.

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun ise dün yapılan ulusal konsey toplantısının ardından, BM Genel Sekreterinin 2017 tarihli raporuyla ilgili bazı izahatlarda bulunduğunu yazan gazete, Prodromu’nun, bazı parti başkanlarının yorumlarına bu şekilde yanıt verdiğini dile getirdi.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, dünkü toplantıda siyasi parti başkanlarının düşüncelerini ve önerilerini dinlediğini ifade eden Prodromu, Anastasiadis’in bunları göz önüne aldığını da belirtti.

Gazeteye göre Prodromu, BM Genel Sekreterinin 2017 yılındaki raporunun ve somut olarak 24’üncü paragrafın “BM Genel Sekreterinin taraflara mevcut garanti anlaşmasının yaşayabilir olmadığını göz önüne alacak olan çözümler aramalarını önerdiğini” söyledi.

Prodromu sözlerini kısaca şöyle sürdürdü; “Bunu söylüyorum çünkü raporda ve genel olarak süreçte, Anastasiadis’in bugünkü süreçte kullandığı ve yararlandığı dayanaklar vardır. BM Genel Sekreteri aynı raporda ve 25’inci paragrafta ise, 6 Temmuz’da CransMontana’ya, kendisinin 30 Haziran’da ortaya koyduğu 6 parametre temelinde tarafların stratejik bir uzlaşmaya ulaşmalarına yardım etmek için döndüğünü söylüyor.”

“Kendisinin (BM Genel Sekreterinin) ben ‘sundum’ dediği mektuplarda ifadelerin açık olduğunu” vurgulayan Prodromu, “2017 yılının Eylül ayındaki raporda, BM Genel Sekreterinin 30 Haziran’da 6 noktayı tanımladığının belirtildiğini” de öne sürdü.

Fileleftheros gazetesi ise “Uygun Üslubu Arıyor” başlıklı haberinde, Lute’un Kıbrıs’tan ayrılırken yanında götüreceği metinde uygun bir üslup başarmak istediğini yazdı.

Bu arada Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e göre, liderler ve BM Genel Sekreteri arasındaki üçlü görüşmenin en nihayetinde Ekim ayı başında olacağını da yazan gazete, “elindeki bilgilere” dayanarak, görüşmenin başlangıçta planlandığı gibi New York’ta değil Avrupa’da bir yerde olması ihtimali bulunduğunu da öne sürdü.

Bu görüşmede, referans şartlarıyla ilgili nihai metnin açıklanacağını iddia eden gazete, bir sonraki adımların, muhtemelen başlangıç olarak Aralık ayında gayri resmi bir beş taraflı görüşme yapılması olduğunu, akabinde de müzakerelerin başlamasının kararlaştırılacağını ekledi.

Anastasiadis’in dün siyasi liderliği bilgilendirirken, aylar önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla referans şartları konusunda ne konuştuklarına değindiğini de ileten gazete, Anastasiadis’e göre referans şartlarının “1. 2014 ortak açıklaması, 2. CransMontana’daki müzakerelere kadar varılan görüş birlikleri, 3. 30 Haziran 2017 tarihinde tarafların önüne konan BM Genel Sekreterinin çerçevesine” dayanacağını öne sürdü.

Gazete “elindeki bilgilere” dayanarak, Anastasiadis’in “BM Genel Sekreterini bilgilendirmeleri ve referans şartlarının kapanması için kendisiyle görüşmeyi yapmayı istemelerini, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerdiğini söylediğini” de iletti.

Gazete “Ulusal Konsey içerisindeki bilgilerine” de dayanarak, “Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ortak komite kurulması önerisiyle ilgili olarak ise kendisine, talebinin, Hristofyas-Talat görüş birlikleriyle ters düştüğünü söylediğini” de iddia etti.

Politis gazetesi ilgili haberlere “Hareketler Planı Hazır- BM Tarafların Esaslı Katılımına İlişkin Taahhüt İstiyor- Yıl Sonundan Önce Referans Şartları, Üçlü Görüşme ve Gayri Resmi Konferans”, Haravgi ise “Lute Referans Şartlarını Kağıda Döküyor- Lute Kıbrıs’tan Referans Şartları Belgesiyle Ayrılacak” başlıklarıyla yer verdi.

(İY/ŞEB)