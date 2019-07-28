“lute Eylül’de Geliyor”

Lefkoşa, 28 Temmuz 19 : BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı geçici özel danışman Jane Holle Lute’un Eylül ayı başında adaya geleceği iddia edildi.

Alithia gazetesi “İşbaşı Yapıyor… Lute ‘Oyunda’ Kalıyor ve Eylül Başında Yeniden Geliyor” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, Lute’un 9 Ağustos’taki liderler görüşmesine katılmamayı seçtiğini; ancak BM Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP (Barış Gücü) raporuyla ilgili kararından da anlaşılacağı üzere, ne Lute’un, ne de referans şartlarının “oyun dışı” kaldığını, aksine Lute’un bu dönemde, özellikle de liderler görüşmesi ile liderlerin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşecekleri zaman aralığında (21-22 Eylül) önemli rol oynayacağını yazdı.

Gazete, bu zaman aralığında New York’ta ortak görüşme perspektifinin şekilleneceğini ve Guterres’in liderlerin 9 Ağustos’taki görüşmede “yeni bir hareketlenme zemini” oluşturup oluşturmadıklarına bakıp, Lute’u göndereceğini kaydetti.



Bu arada, Fileleftheros gazetesi de 9 Ağustos’taki görüşmede liderlerin farklı gündemleri olacağını ve bu durumun perspektifleri daralttığını kaydederek, tünelin ucunda ışık arandığını yazdı.(GE/HA)