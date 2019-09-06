Lute, Anastasiadis’le De Görüştü

Lefkoşa, 6 Eylül 19 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de görüştü.
(İY/GÜL)
Lefkoşa, 6 Eylül 19 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de görüştü.
Lefkoşa, 6 Eylül 19 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de görüştü.
(İY/GÜL)