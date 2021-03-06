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Lute yarın, Dendias ise Pazartesi adaya geliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği üst düzey BM diplomatı Jane Holl Lute’un, 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecek gayri resmi beş taraflı konferansın hazırlıkları çerçevesinde 2 günlük ziyaret için yarın Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor.

06 Mart 2021 Cumartesi 10:30
Lute yarın, Dendias ise Pazartesi adaya geliyor
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Alithia gazetesinde yer alan haberde, Lute’un Kıbrıs’a yapacağı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşeceği, aynı zamanda iki tarafın müzakerecileriyle de temaslarda bulunmasının beklendiği belirtildi.
Lute’un, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmek için Çarşamba günü Atina’yı ziyaret etmesi bekleniyor.

DENDIAS PAZARTESİ GÜNEY KIBRIS’A GİDİYOR
Gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın ise 8 Mart Pazartesi günü Güney Kıbrıs’a günlük ziyaret gerçekleştireceğini yazdı.

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Gayri resmi beş taraflı konferans ışığında Kıbrıs sorunuyla ilgili yoğun hareketliliğin ortasında gerçekleşecek Dendias’ın ziyaretinin Güney Kıbrıs’ın bypass edilmesi için EastMed boru hattının güzergahının değişmesiyle ilgili tartışma ve söylentilerin gölgesinde gerçekleşeceğine işaret edildi.
Dendias’ın Güney Kıbrıs ziyareti esnasında Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geleceğini ve görüşmede Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili konuların ele alınacağını kaydeden gazete, Dendias’in Kıbrıs’a gelmeden önce Kahire’ye gideceğini ekledi.
                           
 

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Son Güncelleme: 06.03.2021 13:18
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