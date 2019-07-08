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Lute temaslara hazırlanıyor

Lute temaslara hazırlanıyor

08 Temmuz 2019 Pazartesi 07:48
Lute temaslara hazırlanıyor

Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlaması yönündeki çabaların, Yunanistan’daki seçimlerin dün tamamlanmasının ardından yeniden başlamasının beklendiği, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelerek yeniden temaslarda bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.
Fileleftheros gazetesi, “Beklentiler ve Diplomasi” başlığı altında verdiği haberinde, Yunanistan’daki seçimlerin dün tamamlanmasının ardından Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının başlaması ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un bir dizi temasta bulunmak için yeniden adaya gelmesinin beklendiğini iddia etti.
Gazete, Rum yönetiminin, Lute’un ziyaretini arzuladığını ancak ziyaretinin gerçekleşeceği dönemin çok da uygun olmadığını düşündüğünü belirtirken Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde gerçekleştirdiği doğal gaz arama ve çıkarma faaliyetleri durmadan müzakerelere başlamayacağını açıklayan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Lute’un ziyareti durumunda zor bir ikilemle karşı karşıya kalacağını yazdı.

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Habere göre Kıbrıs Rum tarafı, Lute’un referans şartlarını hazırlamaya odaklanması gerektiğini düşünüyor.
Türkiye’nin Akdeniz’deki faaliyetleri ve Kıbrıs Türk tarafından, kapalı bölge Maraş’ın açılması konusunda yapılan açıklamalarla iyice ısınan ortamda Lute ve BM Genel Sekreterinin nasıl hareket edeceklerini düşündürdüğünü öne süren gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabet Spehar’ın Çarşamba günü liderlerle ayrı ayrı görüşme gerçekleştireceğini de hatırlattı.
 

Son Güncelleme: 08.07.2019 11:31
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