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Lute ortak zemin görmezse konferans önermeyecek

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, taraflar arasında ortak zemin göremezse, Genel Sekreter Guterres’e yeni bir gayriresmî 5+BM konferansı önermeyeceği bildirildi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 11:15
Lute ortak zemin görmezse konferans önermeyecek
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BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, taraflar arasında ortak zemin göremezse, Genel Sekreter Guterres’e yeni bir gayriresmî 5+BM konferansı önermeyeceği bildirildi.
Haravgi ve Alithia BM’den -adı belirtilmedi- bir kaynağın Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamaya dayanarak, şu ana kadar yaptığı istişarelerde ortak zemin saptayamayan Lute’un New York’tan 21 Haziran’da öğleden sonra Ada’ya geleceğini yazdı.
LİDERLERLE VE HENÜZ BELİRLENMEYEN DİĞER GÖRÜŞMELER
Salı sabahı Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile toplantı yapacak olan Lute’un saat 09.30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’le, öğle saatlerinde de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşeceği kaydedildi.
Lute’un ortak zemin göremezse Genel Sekreter’e yeni bir gayriresmî konferans önermeyeceğini, şimdilik böyle bir ortak zemin de olmadığını söyleyen kaynak, Lute’un Çarşamba gününü Ada’da yapacağı diğer görüşmelere -şu ana kadar belirlenmedi- ayıracağını ve 24 Haziran’da Ada’dan ayrılacağını belirtti.
Aynı kaynak BM Güvenlik Konseyi’nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’yi ziyaret edeceği 20 Temmuz’un hemen ertesi günü (21 Temmuz) Genel Sekreter’in Barış Gücü ve İyi Niyet Misyonu raporlarını görüşeceğine dikkat çekti. 
LACROIX GELİYOR

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Gazete BM Genel Sekreteri’nin Barış Gücü operasyonlarından sorumlu yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’un da 24-27 Haziran’da Ada’da olacağını, ayın 25’inde Anastasiadis’in diplomatik büro şefi Kiriakos Kuros’la ve Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşeceğini, 26’sında da ara bölgeyi gezeceğini kaydetti. 
LUTE’TAN ANKARA’NIN İLETTİKLERİ, GUTERRES’TEN NİYETİNİ ÖĞRENME GAYRETİ
Politis’e göre, Anastasiadis Salı günü Lute ile Ada’da, Genel Sekreter Guterres ile de 24-25 Haziran’daki Avrupa Konseyi çerçevesinde Brüksel’de görüşecek.  Anastasiadis’in Lute’tan Ankara temaslarında kendisine aktarılanları, Guterres’ten de prosedürdeki çıkmazın aşılmasına dair niyet ve katkısını öğrenmeye çalışacağını bildirdi. 
Haberde, Anastasiadis için Cumhurbaşkanı Tatar ile Genel Sekreter’in de katılacağı -2019’da Berlin’dekine benzer- gayriresmî görüşme tarzında bir görüşmenin masada olmaya devam ettiği belirtildi.
Rum tarafı bu süreçte “BM’nin kapalı Maraş’ta herhangi yeni bir emrivakiyi engellemesi gerektiği” mesajını vermeye çalışacak. Ayrıca Genel Sekreter’in Eylül’deki BM Genel Kurulu çerçevesinde bir gayriresmî beşli konferans çağırma niyetinde olup olmadığını, Güven Yaratıcı Önlemler meselesinin ne noktada olduğunu ve bunların önümüzdeki dönemde iki taraf arasında bir köprü kurma çabasında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini keşfetmeye çalışacak.

 

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Son Güncelleme: 19.06.2021 11:53
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