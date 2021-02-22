banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Özersay kimin yolunda?
Özersay kimin yolunda?
Ersan Saner nasıl bu kadar köşeye sıkıştı!
Ersan Saner nasıl bu kadar...
Pilli olayı buzdağının görünen tarafıdır
Pilli olayı buzdağının görünen tarafıdır
Uyanmalıyız artık!
Uyanmalıyız artık!
banner376

Lute Mart'ta geliyor

Kıbrıs sorununa ilişkin gayri resmi konferans ışığında diplomatik faaliyetlerin yavaş ancak istikrarlı bir şekilde koordine edildiği belirtildi.

22 Şubat 2021 Pazartesi 11:15
Lute Mart'ta geliyor
banner337
banner351

Fileletheros gazetesi “Lute İle Son Prova-Genel Sekreter, 5’li İle İlgili Zemin Hazırlığı İçin Özel Danışmanını Yolluyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’u gayri resmi konferansa ilişkin zemin hazırlığı amacıyla ileriki günlerde Kıbrıs’a göndereceğini yazdı.

Gazete, Lute’un yeni ziyaretinin, önümüzdeki konferansta özlü müzakerelere ilişkin kapıyı açarak, Kıbrıs sorunundaki sürece ilişkin ileriki adımlara olanak tanıyacak sonucun ortaya çıkmasının isteyen uluslararası örgütün niyetlerini gösterdiğini yazdı. Gazete, Lute’un yeni ziyaretinin Mart ayının ilk on gününde yapılmasının hesaplandığını da belirtti. 

Gayri resmi 5’li konferansın tarihinin de bu hafta açıklanmasının beklendiğini yazan gazete, buna ilişkin tarihin, sadece BM tarafından bilinen sebepler nedeniyle henüz bildirilmediğine de dikkat çekti. 

Gazete, ilgili tarafların tarih konusunda bilgilendirildiğine işaret ederek, konferansın Nisan ayı sonunda Cenevre’de yapılmasının beklendiğini yazdı.

Aynı haberde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, gayri resmi konferans hazırlığı için oluşturulan hukuk grubuyla bugün bir görüşme gerçekleştireceğini yazdı.  

Öte yandan Haravgi gazetesi “5’li Konferansta Tutarlı ve Net Pozisyonlarla” başlıklı haberinde, Nisan ayı sonu yapılması hedeflenen “5+1” gayri resmi konferansta Kıbrıs’taki tarafların kendi tezlerini ortaya koyma hedefinde olduğunu yazdı.

banner341
Haberde yer alan siyasi analistler ve müzakere grubu üyelerine göre, konferans, kamuoyu önünde söylenenlerin aksine, gayri resmi olmayacak ve Kıbrıs sorununun çözümünün özüne ilişkin olacak.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in desantralize federayona ilişkin önerisini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da iki devlete dayalı çözüm önerisini sunacağını yazan gazete, bu önerinin Türkiye tarafından, Anastasiadis’in önerisin ise Yunanistan tarafından destekleneceğini belirtti. 

Üçüncü garantör İngiltere’nin ise iki öneri arasında bulunan kendi önerisine destek vereceğini yazan gazete, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıslı Türklerin iki devlete dayalı çözüm ve konfederasyon talebine verilecek yanıt sürecine AB’nin müdahil olması üzerinde çalıştığını yazdı.

5’Lİ KONFERANS ANASTASİADİS’İN TELEFON GÖRÜŞMELERİNİN ODAĞINDA 

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in hafta sonu Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerine ilişkin haberlere yer verdi.

Gazete Anastasiadis’in telefon görüşmelerinin odağında Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs’a ilişkin gayri resmi 5’li konferansın bulunduğunu yazdı.

Alithia gazetesi, Anastasiadis’in görüşmelerini “Anastasiadis’in Avrupa Liderleriyle Yoğun Temasları” başlığıyla aktardı.
Haberde, Brüksel’de 25-26 Mart tarihinde yapılacak Avrupa zirvesi ışığında, Kıbrıs sorunundaki diyaloğun yeniden başlamasına yardımcı olacak Avrupa-Türkiye ilişkileri için olumlu bir gündemin olması için yoğun çalışma yapıldığını yazdı.


 

banner360
Son Güncelleme: 22.02.2021 12:54
Anahtar Kelimeler:
Jane Holl Lute
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta 107 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 107 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 56 bin 791 aşı yapıldı
Güney Kıbrıs’ta 56 bin 791 aşı yapıldı
Rum basını haber bülteni bugün yayımlanmayacak
Rum basını haber bülteni bugün yayımlanmayacak
Anastasiadis ile Leyen gayri resmi konferansta AB’nin temsiliyetine vurgu yaptı
Anastasiadis ile Leyen gayri resmi konferansta AB’nin temsiliyetine vurgu yaptı
Lefkoşa’nın güneyinde ve Limasol’da binlerce kişi eylem yaptı
Lefkoşa’nın güneyinde ve Limasol’da binlerce kişi eylem yaptı
Güney Kıbrıs'ta bugün covid-19 kaynaklı can kaybı yok
Güney Kıbrıs'ta bugün covid-19 kaynaklı can kaybı yok
Güney Kıbrıs’tan polis haberleri
Güney Kıbrıs’tan polis haberleri
9 bin Rum’un ismi Mars’a gitti
9 bin Rum’un ismi Mars’a gitti
Rum makamları KKTC'deki hastalıklı hayvanların olduğu iddia edilen yük gemisiyle ilgili teyakkuzda
Rum makamları KKTC'deki hastalıklı hayvanların olduğu iddia edilen yük gemisiyle ilgili teyakkuzda
Güney Kıbrıs’ta koronavirüsün 37 varyasyonu tespit edildi
Güney Kıbrıs’ta koronavirüsün 37 varyasyonu tespit edildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim