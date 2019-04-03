Lute haftasonu Kıbrıs’a gelip liderlerle görüşecek

ANASTASİADİS KIBRIS KONUSUNDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, önümüzdeki Cumartesi günü adaya gelip, Pazar günü ise liderlerle ayrı ayrı görüşeceğine dair haberler, bugünkü Rum gazetelerine de konu oldu.

Fileleftheros gazetesi “Lute Cumartesi Kıbrıs’ta- Lute Anastasiadis ve Akıncı’yla Görüşmeler Ayarladı- Anastasiadis Her Şeyin Ankara’ya Bağlı Olduğunu Söyledi” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşam Lute’la telefonda görüştüğünü söylediğini yazdı.

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise konuyla ilgili açıklamasında “Lute’un gelişinin, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çabanın devamını teşkil ettiğini” söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise dün Rum Haber Ajansı KİPE ile Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK’e verdiği röportajlarda, Kıbrıs sorununda yaşanacak gelişmelerin, esas olarak Ankara’nın tutumuna bağlı olduğunu iddia etti.

Referans şartlarının hazırlanması çabası konusunda ise Anastasiadis “Türk tarafı ve Kıbrıslı Türklerin tezlerinde ısrar etmeleri durumunda (ve ısrar etmelerinin), buna ne kadar yakın veya ne kadar uzak olduğumuzu öngöremeyeceğim” ifadesini kullandı.

Anastasiadis, Türk tarafının siyasi eşitlik konularını, esasında siyasi eşitliği bozacak şekilde yorumladığını da ileri sürdü.

Rum tarafının bu hususta olumlu bir tutumu olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin endişelerini anladıklarını iddia eden Anastasiadis, “Kıbrıslı Türklerin ise, bir anlaşmanın ardından çökme tehlikesiyle birlikte, büyük ihtimalle işlevsel bir devlete yol açmayacak olan olası hükümlerin, Kıbrıslı Rumlarda neden olduğu endişeyi anlaması gerektiğine” işaret etti.

Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya mesaj da gönderen Anastasiadis, “üçüncü taraflarla değil de Kıbrıs’la ilgili endişe duyan herkesin kaygısının, bir toplumun diğer toplum aleyhindeki iradesini düzenleyebilen veya kontrol edebilen ordular, müdahale hakları veya garantiler olmadan, tam bağımsızlıkta ısrar edilmesi olduğunu” da öne sürdü.

Yunanistan ile Türkiye arasında, önümüzdeki hafta Atina’da başlayacak olan diyaloğa da atıfta bulunan Anastasiadis, güvenilir öngörülerde bulunulabilmesi için, tartışmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyledi.

Anastasiadis, “Türkiye’nin, BM Genel Sekreteri’nin Crans Montana’da garantiler sisteminin modasının geçtiğini ve uluslararası katılımla bunun etkili bir mekanizmayla yer değiştirmesini kabul etmesinin de farkında olarak, olumlu bir tutum sergilenmesini umduğunu” da ifade etti.

UNFICYP konusunda ise Rum kesiminin iki eksende hareket ettiğini yazan gazete, Anastasiadis’in, ilk çabanın, diyaloğun, kendilerine umut verebilecek olan sağlıklı bir zeminde yeniden başlaması olduğunu söylediğini iletti.

İkinci olarak ise “barış gücünün ayrılmasının ne kadar tehlikeli olduğunun anlaşılır olması yönünde hareket ettiklerini” dile getiren Anastasiadis, barış gücünü Kıbrıs sorununu çözmemek için kullanmadıklarını savundu.

Kıbrıs sorununun çözümünü istemeyenlerin, Rum hükümetleri veya Rum liderlikleri olmadığını da savunan Anastasiadis, bunu isteyenin, ne yazık ki çözüme müsaade etmeyen ve diğer tarafça ortaya konulan şartlar veya koşullar olduğunu iddialarına ekledi.

Anastasiadis, hedeflenen şeyin “Kıbrıs’ın” çatışmalar için bir mevziye dönüştürülmesi değil, Avrupa ülkeleri ve Rusya ile Amerika gibi bazı diğer ülkelere de verilen kolaylıklarla, kademeli olarak bir güvenlik sağlayıcısına dönüşmesi olduğunu da savundu.

Gemilerin konaklaması için altyapılar meydana getirilmesi konusunda Fransa’yla gerçekleştirilen istişarelere de değinen Anastasiadis, bunun görüşülmekte olan bir konu olduğunu söyledi.

Anastasiadis, Rum kesiminin bölgede geliştirdiği üçlü oluşumlar konusunda ise, bu işbirliklerinin güçlendirilmesi ve 2018 yılının Şubat ayında, Türk gemilerinin ENI şirketinin sondaj gemisini 3’üncü parselde engellediği zaman meydana gelenlerin yaşanmaması için çaba gösterildiğini de söyledi.

Anastasiadis Rum kesiminin, tek yanlı olarak ilan edilmiş olan Rum MEB’i içerisinde ruhsat verilmiş olan parsellerdeki enerji planlamalarını korumaya çalıştığını da ifade etti.

Anastasiadis, BM Güvenlik Konseyi’nin tüm daimi üyeleriyle olan iyi ilişkilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi çerçevesinde, ABD Başkanı Donald Trump’la bir görüşme yapılmasının istendiğini, öte yandan Nisan ayı içerisinde Çin’e giderek, burada Çin Devlet Başkanıyla temaslarda bulunacağını da ifade etti.

Türkiye’deki yerel seçim sonuçlarını da yorumlayan Anastasiadis, sabretmeleri ve Türkiye’nin tüm siyasi tutumunu izlemeleri gerektiğini de söyledi.

Türkiye’nin dış politikasının ne derece farklılaşabileceği konusunda değerlendirmede bulunmanın erken olduğunu söyleyen Anastasiadis, genel olarak Erdoğan hükümetinin toplam oranlarda zayıflamadığının, fakat kilit belediyeleri kaybettiğinin görüldüğünü belirtti.

Alithia gazetesi de “Başkan Anastasiadis Türkiye’yi Herkesin Yararına Olacak Bir Çözüme Müsaade Etmeye Çağırıyor- Akıncı Ortak Görüşmeyi Reddediyor- Başkan-Lute Görüşmesi Pazar” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in KİPE ile RİK’e demecinde söylediklerine yer verdi.

Gazeteye göre Yunanistan ile Türkiye arasında 12 Nisan’da Atina’da garantiler konusunda gerçekleşecek olan görüşmeye değinen Anastasiadis, Ankara’nın, Kıbrıs sorununun herkesin yararına olacak olan çözümüne ilişkin koşullar meydana getirecek bir tutum sergilemesini umduğunu söyledi.

Gazete, Anastasiadis’in siyasi eşitlik konusunda bilindik tezlerini yinelediğini de yazdı.

Haber Haravgi gazetesinde “Başkan: Diğer Tarafın Ortaya Koyduğu Koşullar Çözüm Bulunmasına Müsaade Etmiyor” şeklinde yer alırken, Lute’un gelişine dair haber ise Politis’te “Lute Yine Geliyor- Lute Kıbrıs’ta- Referans Şartlarıyla İlgili Formül Aranıyor- Anastasiadis, Lute, Akıncı Ortak Görüşmesi İhtimali Başarısızlığa Uğramış Görünüyor” başlıklarıyla yer aldı.