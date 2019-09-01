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Lute adaya geldi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı Geçici Özel Danışman Jane Holl Lute’un, dün akşam adaya geldiği bildirildi.

Lute adaya geldi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı Geçici Özel Danışman Jane Holl Lute’un, dün akşam adaya geldiği bildirildi.

01 Eylül 2019 Pazar 08:03
Lute adaya geldi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı Geçici Özel Danışman Jane Holl Lute’un, dün akşam adaya geldiği bildirildi.
Alithia gazetesi “Referans Şartlarında Anlaşmayla mı Gidecek” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Lute’un bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşeceğini ve referans şartlarında anlaşma sağlanması için çaba göstereceğini yazdı.
Gazete, Lute’un bugün saat 11.00’de Anastasiadis ile öğleden sonra da Akıncı ile görüşeceğini kaydederken, liderlerin 9 Ağustos’ta yaptıkları görüşmeden sonra, gerek Kıbrıs Türk tarafının, gerekse Rum tarafının anlaşmaya çok yakın olunduğu değerlendirmesini yaptıklarını ve Kıbrıs tarihinde bu durumun çok sık karşılaşılan bir durum olmadığını belirtti.
Lute’un liderlerle yaptığı son telefon görüşmesinde, adaya bu sefer “yeni bir mücadele turu başlatmak” için gelmeyeceğini ve referans şartlarında anlaşma sağlanması konusunu garanti altına almaya çalıştığını anımsatan gazete, bu konunun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in New York’ta iki liderle yapacağı görüşmenin ön koşulunu teşkil ettiğinin bilincinde olduğunu yazdı.
Gazete, bazı hükümet kaynaklarının dün Rum Haber Ajansı KİPE’ye, Kıbrıs sorununun çözümü için gösterilen çabalarda ilerleme sağlanıp sağlanmayacağı konusunun, Lute’un Türkiye’den ne duyduğuna veya duyacağına bağlı olduğunu açıkladığını kaydetti.
Habere göre aynı kaynaklar, Anastasiadis’in gösterdiği siyasi irade ve olumlu yaklaşım zemininde, Lute ile yapılan istişarelerde olumlu adımlar atılması beklentisi içerisinde olduklarını; ancak bu olumlu adımların Türk tarafının gerçek niyetine bağlı olduğunu vurguladı.
Gazete, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki faaliyetleri ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Maraş ile ilgili eylemlerinin, Lute’un temaslarını etkileyip etkilemeyeceği konusunun da kafalarda soru işareti oluşturduğunu belirtti.

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Habere göre bir hükümet kaynağı, Türk tarafının sözde “MEB” içerisindeki “yasadışı faaliyetleri” ve Maraş ile ilgili atılan adımların, müzakerelerin yeniden başlamasını engellediğini ifade etti.
AKEL’DEN AÇIKLAMA
Bu arada Haravgi gazetesi de, AKEL’in üzerinde uzlaşılmış konulara bağlı kalınması ve diyaloga geri dönülmesi konusunda ısrarcı olduklarını açıkladığını yazdı.
Habere göre AKEL, Rum toplumu olarak Guterres’in müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden ve Guterres Çerçevesi zemininde yeniden başlaması için sunduğu önerilere yanıt vermeleri gerektiğini kaydetti.
Haberde, AKEL’in Özersay’ın Maraş ile ilgili faaliyetlerini de kınadığı ve bu faaliyetlerle, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarının ihlal edildiğini ifade ettiği kaydedildi.
Gazete, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin de, Türkiye’nin ve Türk askerinin, “Maraş’ı kolonize etme çabasının”, BM tarafından göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladığını yazdı.  
 

Son Güncelleme: 01.09.2019 11:11
Anahtar Kelimeler:
Jane Holl Lute Kıbrıs
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