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Lukaidis, Kıbrıs Türkü için “çözümden sonra kendilerine verilecek paranın yatırılacağı fon” önerdi

Lukaidis, Kıbrıs Türkü için “çözümden sonra kendilerine verilecek paranın yatırılacağı fon” önerdi

17 Şubat 2019 Pazar 11:32
Lukaidis, Kıbrıs Türkü için “çözümden sonra kendilerine verilecek paranın yatırılacağı fon” önerdi

AKEL’in Rum Meclisi’ndeki grup sözcüsü Yorgos Lukaidis ile Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın, Haravgi gazetesinin hidrokarbon fonu konulu sorularını yanıtladığı belirtildi.

Habere göre Lillikas özetle, hidrokarbon fonunun gelirlerinin idaresinin yatırım yönetimi tecrübesine sahip uzmanlara devredilmesi gerektiğini savunurken, Lukaidis ise özetle hidrokarbonlardan gelecek gelirlerin yapılacak yatırımlar aracılığıyla Kıbrıs halkının tamamının yararına olacak şekilde kullanılması gerektiğini savundu.

Gelirlerin idare edilmesiyle ilgili görüş birliklerinin, Kıbrıs sorununun çözülmesi durumunda değeri olacağını savunan Lillikas, Vatandaşlar İttifakı olarak, hükümetin kamu borcunun ödenmesi konusundaki yasa tasarısının mantığıyla hem fikir olmadıklarını söyledi.

“Münhasır Ekonomik Bölge ve hidrokarbonların toplumsal değil devlet meseleleri olduğunu” da iddia eden Lillilkas, doğru bir yönetimle, Norveç’in başardıklarını başarabileceklerini ekledi.

Lukaidis ise gazetenin sorulara yanıtında, AKEL’in 2015 yılından bu yana Kıbrıslı Türkler için, çözümden sonra kendilerine verilecek olan paraların yatırılacağı bir fon kurulmasını önerdiğini anımsatarak, AKEL olarak Kıbrıs fonunun Norveç modeline benzemesini önerdiklerini ifade etti.

Doğal gazın Kıbrıs halkının tamamına ait olduğunu da vurgulayan Lukaidis, hükümetin, fonun esas amacının kamu borcunun azaltılması olması gerektiğine dair niyetiyle hem fikir olmadıklarını da ekledi.

Son Güncelleme: 17.02.2019 14:43
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