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Lübnanlı milyonere verilen “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı sorgulanıyor

Lübnanlı milyonere verilen “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı sorgulanıyor

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:27
Lübnanlı milyonere verilen “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı sorgulanıyor


Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nın, Lübnanlı milyoner Ghazi Abu Al-Nahl’a verilen “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı ile ilgili Rum İçişler Bakanlığı’na bazı suç unsurları ilettiği ve vatandaşlığın nasıl verildiğinin sorgulanmakta olduğu bildirildi.
Politis gazetesi, Al-Nahl’ın, yabancı yatırımcılara verilen vatandaşlıklarla ilgili programdan faydalandığını; ancak Al-Nahl’ın aleyhinde, kara para aklama ve terör finansmanı gibi ciddi konulardan tutuklama emri bulunduğunu ve Al Nahl’ın, bu vatandaşlığı sahtekarlıkla temin ettiğine dair bulgular bulunduğunu yazdı.
Haberde, Al-Nahl’ın Limasol’da daimi olarak ikamet etmekte olduğu ve Rum İçişleri Bakanlığı’nın konuyu araştırdığı belirtildi.
 

Son Güncelleme: 27.02.2019 12:48
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs VatandaşlığıGhazi Abu Al-Nahl
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