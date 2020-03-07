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Lortlar Kamarası Önünde Pankartlı Maraş Eylemi

Lefkoşa, 7 Mart 20 (.): İngiltere’de yaşayan Rumların örgütlü bulunduğu “Ulusal Kıbrıs Federasyonu” ve “Büyük Britanya Maraş Derneği”  geleneksel pankartlı eylemlerini geçen perşembe günü İngiliz Lortlar Kamarası önünde gerçekleştirdi.

Lortlar Kamarası Önünde Pankartlı Maraş Eylemi

Lefkoşa, 7 Mart 20 (.): İngiltere’de yaşayan Rumların örgütlü bulunduğu “Ulusal Kıbrıs Federasyonu” ve “Büyük Britanya Maraş Derneği”  geleneksel pankartlı eylemlerini geçen perşembe günü İngiliz Lortlar Kamarası önünde gerçekleştirdi.

07 Mart 2020 Cumartesi 11:04
Lortlar Kamarası Önünde Pankartlı Maraş Eylemi
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Lefkoşa, 7 Mart 20 (.): İngiltere’de yaşayan Rumların örgütlü bulunduğu “Ulusal Kıbrıs Federasyonu” ve “Büyük Britanya Maraş Derneği”  geleneksel pankartlı eylemlerini geçen perşembe günü İngiliz Lortlar Kamarası önünde gerçekleştirdi.
Alihia’nın haberine göre “Büyük Britanya Maraş Derneği” Başkanı Dr. Vasilis Mavru Türkiye,   Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresi altında açılması kararından “infial duyduklarını” söyledi. 

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Mavru bu kararın BM Güvenlik Konseyi’nin ve diğer örgütlerin Maraş’la ilgili kararlarına uygun olmadığını, iki toplum arasında çatışma ve gerginlik yarattığı, Denktaş-Kiprianu Doruk Anlaşması’na aykırı olduğu iddiasında bulundu. 
(ŞA/HÖ) 
 

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