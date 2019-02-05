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Londra’daki KKTC turizm tanıtımlarına tepki

Londra’daki KKTC turizm tanıtımlarına tepki

05 Şubat 2019 Salı 09:42
Londra’daki KKTC turizm tanıtımlarına tepki

İngiltere’nin başkenti Londra’da KKTC’yi turistik açıdan tanıtan reklamların, Londra’da yaşayan Rumların tepkisine neden olduğu belirtildi.
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, KKTC’yi turizm açısında reklam eden afişlerin, İngiltere’deki onlarca kırmızı otobüse, 22 metro istasyonuna ve Londra’nın merkezi 25 noktasına asıldığını yazdılar.
Gazete tanıtım kampanyasının, 28 Ocak tarihinde başladığını ve bir ay süreceğini belirtti.
Gazete haberinde, Birleşik Krallık’taki KKTC Londra Turizm Direktörü Kadir Doruhan’ın “Londra Gazetesi’”ne yapmış olduğu, “yılın başından itibaren İngilizler tarafından yapılan rezervasyonlarda artış gözlemlendiği” şeklindeki açıklamalarına da yer verdi.
Habere göre, İngiltere’deki Rumların temsil ettiği “Lobby for Cyprus” ise bir açıklama yaparak KKTC’nin reklamlarını sert bir şekilde kınadı.
“Lobby for Cyprus” açıklamasında, “Türkler tarafından Kıbrıs’tan yerinden edilen ve İngiltere’ye sığınan birçok göçmenin, işgal altındaki topraklarını, yağmalanan evlerini görmekle daha fazla saygısızlığa maruz kalacağını” savundu.
Öte yandan Haravgi gazetesi Birleşik Krallık’taki Güney Kıbrıs Yüksek Komiserliği’nin, Londra Belediye Başkanı’na, Belediye Meclisi İletişim-Haberleşme Komitesi’ne ve ayrıca Londra şehrindeki iletişimi idare eden kuruluş olan Transport of London(TfL) yetkililerine protesto mektubu gönderdiğini yazdı.
Habere göre İngiltere’deki “Ulusal Kıbrıs Federasyonu” da, “Transport forLondon’”ın işleyişinden sorumlu olan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’a protesto mektubu gönderdi.

 

Son Güncelleme: 05.02.2019 12:56
Anahtar Kelimeler:
İngiltereLondraKktc
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