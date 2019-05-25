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Loizidu Davasının Kapatılmasına İtiraz Etti

Lefkoşa, 25 Mayıs 19 (.): Türkiye’nin, Titina Loizidu davasının kapatılması ve taleplerinin KKTC’de faaliyet gösteren Taşınmaz Mal Komisyonu’nda (TMK)  görülmesi talebinde bulunduğu, Loizidu’nun ise davasının Strazburg tarafından takibinin kapatılması ihtimaline karşı çıktığı bildirildi.

Loizidu Davasının Kapatılmasına İtiraz Etti

Lefkoşa, 25 Mayıs 19 (.): Türkiye’nin, Titina Loizidu davasının kapatılması ve taleplerinin KKTC’de faaliyet gösteren Taşınmaz Mal Komisyonu’nda (TMK)  görülmesi talebinde bulunduğu, Loizidu’nun ise davasının Strazburg tarafından takibinin kapatılması ihtimaline karşı çıktığı bildirildi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 08:19
Loizidu Davasının Kapatılmasına İtiraz Etti

Lefkoşa, 25 Mayıs 19 (.): Türkiye’nin, Titina Loizidu davasının kapatılması ve taleplerinin KKTC’de faaliyet gösteren Taşınmaz Mal Komisyonu’nda (TMK)  görülmesi talebinde bulunduğu, Loizidu’nun ise davasının Strazburg tarafından takibinin kapatılması ihtimaline karşı çıktığı bildirildi.
Haravgi’nin haberine göre Türkiye, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne gönderdiği 15 Mayıs tarihli mektubunda Loizidu davasının kapanması ve taleplerinin TMK’da halledilmesi talebinde bulunmasının ardından Loizidu, avukatı Ahilleas Dimitriadis aracılığıyla dün aynı mercie itiraz mektubu gönderdi.

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Loizidu, avukatı aracılığıyla ilettiği itiraz mektubunda Türkiye’nin, KKTC’deki “malının” 1998’den günümüze kullanım kaybı tazminatını ödemediğini, mülklerin bugünkü kullanıcılarıyla ilgili yeterli bilgi vermediğini, 10  gayrı menkulden ikisinin bugün boş olduğunu savundu. 
(ŞA/ŞEB) 
 

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