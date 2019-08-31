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Loizidu davasında “her ihtimale karşı hazırlık”

Güney Kıbrıs’ın, Loizidu Davası’nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin gündeminde kalmaya devam etmesi için her türlü hazırlığı yaptığı, davanın Komitenin 23-25 Eylül tarihleri arasındaki  oturumunun gündeminde olmamasına karşın Türkiye’nin davayı toplantı gündemine alma girişiminde bulunma ihtimalinin olduğu iddia edildi.

Loizidu davasında “her ihtimale karşı hazırlık”

Güney Kıbrıs’ın, Loizidu Davası’nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin gündeminde kalmaya devam etmesi için her türlü hazırlığı yaptığı, davanın Komitenin 23-25 Eylül tarihleri arasındaki  oturumunun gündeminde olmamasına karşın Türkiye’nin davayı toplantı gündemine alma girişiminde bulunma ihtimalinin olduğu iddia edildi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:11
Loizidu davasında “her ihtimale karşı hazırlık”

Güney Kıbrıs’ın, Loizidu Davası’nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin gündeminde kalmaya devam etmesi için her türlü hazırlığı yaptığı, davanın Komitenin 23-25 Eylül tarihleri arasındaki  oturumunun gündeminde olmamasına karşın Türkiye’nin davayı toplantı gündemine alma girişiminde bulunma ihtimalinin olduğu iddia edildi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Türkiye’nin, Loizidu Davası’nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin gözetiminden çıkararak, Taşınmaz Mal Komisyonu’na havale edilmesini sağlamak için girişimde bulunması ihtimaline karşı Rum yönetiminin her türlü tedbiri almakta olduğunu yazdılar.

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Gazete, davanın 23-25 Eylül tarihleri arasında yapılacak Komite toplantılarının gündeminde olmadığını ancak Rum yönetiminin her türlü senaryoya uygun yanıtın verilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdiğini aktardı.

 

Son Güncelleme: 31.08.2019 14:05
Anahtar Kelimeler:
Loizidu Davası
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