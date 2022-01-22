LNG ithalindeki gecikme Saray’da masaya yatırıldı

Haravgi ve diğer gazetelere göre toplantıya Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Devlet Doğal Gaz İşletmesi (DEFA) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Nikos Kastellanis, Enerji Bakanı Nataşa Pilidu ve Maliye Bakanı Konstantinos Petridis katıldı.

Anastasiadis sıvılaştırılmış doğal gaz ithali ve Vasiliko’da kurulmakta olan tesisle ilgili prosedürlerin hızlandırılmasını, kendisine de belirli aralıklarla doğrudan bilgi verilmesini istedi.



