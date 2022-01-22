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LNG ithalindeki gecikme Saray’da masaya yatırıldı

Elektrik üretiminde kullanılmak üzere sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithali için Vasiliko bölgesinde kabul ve depolama tesis ve altyapılarının tamamlanmasında ve LNG ithalinde yaşanan gecikme dün Rum Başkanlık Sarayı’nda ele alındı.

22 Ocak 2022 Cumartesi 14:50
LNG ithalindeki gecikme Saray’da masaya yatırıldı

Haravgi ve diğer gazetelere göre toplantıya Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Devlet Doğal Gaz İşletmesi (DEFA) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Nikos Kastellanis, Enerji Bakanı Nataşa Pilidu ve Maliye Bakanı Konstantinos Petridis katıldı.
Anastasiadis sıvılaştırılmış doğal gaz ithali ve Vasiliko’da kurulmakta olan tesisle ilgili prosedürlerin hızlandırılmasını, kendisine de belirli aralıklarla doğrudan bilgi verilmesini istedi.

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Koronavirüs pandemisi ve sonrasında Vasiliko’daki tesis projesinde kullanılacak hammaddelerin piyasada olmaması ve/veya fiyatının yükselmesi nedeniyle projenin teslim tarihinin 2023 Haziranı’na kaldığı da kaydedilen haberde LNG ithalindeki gecikmenin Rum kamusunu yıllık 70 milyon Euro zarara uğrattığına dikkat çekildi. 
 

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Son Güncelleme: 22.01.2022 15:24
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