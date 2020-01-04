Limasolu Su Bastı

BARAJLAR PEŞ PEŞE TAŞMAYA BAŞLADI
Lefkoşa, 4 Ocak 20 (.): Bir süredir etkili olan yağışlı hava nedeniyle Rum tarafındaki barajlar taşmaya başladı, önceki akşam yaşanan şiddetli yağış nedeniyle Limasol’da su baskınları yaşandı.
Fileleftheros ve diğer gazeteler önceki gece bastıran şiddetli yağış nedeniyle bir saat içerisinde Limasol merkezde caddelerin suyla dolduğunu, araçların yollarda mahsur kaldığını, evlere ve işyerlerine giren suyun masa, sandalye ve diğer eşyaları sürüklediğini, insanlar suyun götürdüğü eşyalarının peşine düşerken polis ve itfaiyenin alarma geçtiğini yazdı.
Alithia ise son günlerde düşen yağış nedeniyle barajların birbiri ardına taşmaya başladığına dikkat çekti.
Gazete Trodos’taki kar kalınlığının ise dün öğleden sonraya kadar 54 cm’e ulaştığını, yollardaki buzlanma nedeniyle Trodos’a yalnızca dört çekerli araçların çıkışına izin verildiğini, Rum Orman Dairesi’nin de Ulusal Park patikalarının kullanılmasının ise güvenlik açısından tehlikeli olduğu uyarısı yaptığını yazdı.
(ŞA/ŞEB)