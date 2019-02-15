Limasol’daki Kıbrıs Türk kahvehanesi yıkılmak üzere

Limasol’un merkezinde, “Rio Sineması”nın yanında bulunan Kıbrıs Türk kahvehanesinin yıkılmak üzere olduğu ve bölgeden geçenler için tehlike oluşturduğu bildirildi.

Politis gazetesi, kahvehanenin bir dönem yıkılmasının ve yanındaki sinema için park yeri yapılmasının kararlaştırıldığını; ancak kahvehanenin Kıbrıs Türk malı olması nedeniyle, çalışmaların “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” tarafından durdurulduğunu yazdı.

Gazete, vasilikten yapılan açıklamada, binanın çökme tehlikesinin bulunmuyor olması nedeniyle çalışmaların durdurulduğunun açıklandığını kaydetti.

