Limasol’daki Eğitim Bakanlığı ofisine patlayıcı konuldu

Güney Kıbrıs haber kaynaklarına göre, Limasol’daki Eğitim Bakanlığı ofis binası dışında, bugün sabah, çalışanlar tarafından patlayıcı bulundu.

Patlayıcı maddenin fark edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve bomba uzmanlarının yaptığı inceleme sonucu, patlayıcı mekanizmanın ateşlendiği ancak patlamadığı tespit edildi.

AİLELERİN TEPKİLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan, pandemi nedeniyle okullarda alınan tedbirleri protesto etmek için veliler, eylemlerini Eğitim Bakanlığı ve bölge ofislerinde olmak üzere, bugün de sürdürüyor.

İlk eylem, bu sabah Limasol’daki Eğitim Bakanlığı ofisi önünde gerçekleştirilirken veliler slogan atarak yolu kapattı.