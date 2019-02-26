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Limasol’da silahlı iki kişi polis baskınıyla tutuklandı

Limasol’da silahlı iki kişi polis baskınıyla tutuklandı

26 Şubat 2019 Salı 07:46
Limasol’da silahlı iki kişi polis baskınıyla tutuklandı

Rum polisi dün Limasol-Mutluyaka’da düzenlediği baskında biri Kürt diğeri Suriyeli iki kişi yakaladı. Tutuklanan Kürt’ün, KKTC’de işlenen bir cinayetin zanlısı olduğu haber verildi.

Haravgi’nin “Otele Baskından Sonra Silahlılar Tutuklandı… İddiaya Göre Biri İşgal Bölgelerinde Cinayetten Aranıyor” başlıklı haberine göre Mutluyaka-Yermasoya arasındaki turistik bir tesiste dün sabah yapılan baskında, 27yaşındaki Kürt ile 30 yaşındaki bir Suriyeli tutuklandı. Baskın, tesiste kalan iki kişinin silahlı olduğu yolundaki ihbar üzerine düzenlendi.

Tutuklananların odasında yapılan aramada dolu bir tabanca, 18 canlı mermi ve sahte olduğuna inanılan bir pasaport ele geçirildi. Polis incelemesinde Suriyeli hakkında Rum tarafında işlenen hırsızlık ve kundaklama suçlarından dolayı 2017’de çıkartılmış tutuklama emri olduğu saptandı.

Rum polisi, adı açıklanmayan ancak KKTC’de cinayetten aranmakta olduğu bilgisi bulunduğu kaydedilen Kürt’ün durumunun soruşturmaların sürecinde ve eldeki verilerin incelenmesiyle netleşeceğini açıkladı.

Alithia haberi “Polis Operasyonu… Kürt ve Suriyeli Dolu Tabanca Bulundurmaktan Tutuklandı” başlığıyla aktardı ve iki kişinin bugün tutukluluk emri için mahkemeye çıkartılacağına işaret ederek cürümlerle ilgili iki toplumlu komitenin, Kürt’ün KKTC’de aranmakta olduğu bilgisinin araştırılması talebinde bulunduğunu ekledi.

Politis, “İki Şüpheli Gafil Avlandı… Kürtün İşgal Bölgelerinde Cinayete Karıştığı Bilgisi Teyit Olmadı, Suriyeli Aranıyordu” başlığını kullandı.

Son Güncelleme: 26.02.2019 11:06
Anahtar Kelimeler:
Limasol
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