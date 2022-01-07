Limasol’da polise saldırdılar

Rum haber kaynakları, Limasol’da dün akşam meydana gelen olayda, biri kadın diğeri erkek olan iki polis memurunun, bahse konu eve gittiğini, evden çıkan erkek bir şahsın ise polislere küfür ettiğini belirtti.

Polisin, söz konusu kişiye tutuklu olduğunu söylemesi üzerine ise evden çıkan başka bir erkek şahsın ise, yüzlerine vurarak iki polise saldırdığı ifade edildi.

Aynı evde bulunan iki kadının da dışarıya çıkarak polise saldırdığı belirtildi.

Habere göre polislere saldıran 46 ve 36 yaşındaki iki adamla, 35 ve 50 yaşlarındaki iki kadın tutuklandı.

Erkek polisin saldırı sonucu elinde ve boynunda sıyrıklar, kadın polisin ise vücudunda morluklar ve sıyrıklar oluştuğu ve beyin sarsıntısı geçirdiği de ifade edildi.