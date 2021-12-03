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Limasol’da ilkokula bomba

Limasol’a bağlı Zakaki’de bulunan 16’ncı Limasol İlkokulu’na dün sabaha yakın bomba konulduğu ve bombanın patlaması sonucu okulda geniş çapta hasar meydana geldiği belirtildi.

03 Aralık 2021 Cuma 11:30
Limasol’da ilkokula bomba

Rum basını, ilkokulun kundaklanması olayına geniş yer verirken aşı karşıtlarının ve hükümetin pandemi nedeniyle aldığı tedbirlere tepki gösteren kişilerin reaksiyonlarının tehlikeli bir boyut aldığına da dikkati çekti.

Politis gazetesi, Zakaki bölgesindeki ilkokula bomba konulması olayının, toplumun tümünde öfke ve kızgınlığa yol açtığını, ayrıca faillerin tespit edilip tutuklanması için de gerekli tedbirlerin alınmasının talep edildiğini yazdı.

Tahribat gücü yüksek bombanın okulun giriş kısmına konulduğunu yazan gazete, bombanın patlamasıyla tüm bölge sakinlerinin ayağa kalktığını belirtti.

Gazete polisin, okulda, ateşlenen ancak muhtemelen rüzgar nedeniyle patlamayan ikinci bir bomba daha tespit ettiğini yazdı.

Bombanın patlaması sonucu okulda ilk belirlemelere göre 20 bin Euro maddi hasar meydana geldiğini yazan gazete, okuldaki bir sınıfın ise tamamen tahrip olduğunu belirtti.

Habere göre Okul Aile Birliği Başkanı Mihalis Savvidis yaptığı açıklamada, olayı kınayarak, sabahleyin okula gelip de hiçbir çocuğu görmemenin üzücü bir durum olduğunu söyledi.

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Savvidis açıklamasında, bombalama olayının okulla alakası olup olmadığının şu an bilinmediğini, okuldaki durumun, bazı tepkilerin var olmasına karşın sakin olduğunu ifade etti.

Savvidis açıklamasında ayrıca, çocukların pazartesi okula dönmesi ve suç ortamının çocuklara yansıtılmaması için hafta sonu okulun Noel için süsleneceğini de belirtti.

Gazete haberinde ayrıca geçtiğimiz pazartesi Limasol’daki Eğitim Bakanlığı ofisi önüne bomba konulduğunu anımsatarak her iki olay arasındaki bağlantının ihtimal dışı bırakılmadığını da yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi haberi “İlkokul Çocukları İçin Ölümcül Tehdit-Pandeminin Önlenmesi Tedbirleriyle İlgili Tepkiler Kontrolden Çıktı” başlıklarıyla aktarırken pandemi için alınan tedbirlere yönelik reaksiyonların artık protestolarla veya sözlü şiddetle sınırlı kalmadığını, tehlikeli boyutlara vardığını yazdı.

Gazete, Zakaki’deki ilkokula iki bomba konulduğunu, bununla birlikte Deftera İlkokulu’nun da dün sabaha karşın kundaklandığını belirtti.

Habere göre Deftera İlkokulu’na ertesi gün gelen öğrenciler ve veliler, etkinlik salonunun yandığını gördüler.  

Gazete dün her iki okulda da eğitime online olarak devam edildiğini yazdı.

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Son Güncelleme: 03.12.2021 13:15
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