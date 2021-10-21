Limasol’da büyük hırsızlık

Rum polisinin, Limasol’daki bir şirket binasının dışında bulunan konteyner içerisindeki on binlerce tabanca ve av tüfeği fişeğinin çalınmasının ardından, olayın faillerini aramasının yanında, patlayıcıları güvenli bir şekilde muhafaza etmediği için şirket sahibinin de olası sorumluluklarını araştırmakta olduğunu yazan Alithia gazetesi, polisin patlayıcı maddelerin suç unsurlarının eline geçmesinden endişe duyduğunu kaydetti.
Gazete “elde ettiği bilgilere dayanarak” işadamının silah ve mühimmat ithalatı ve ihracatı alanında faaliyet gösterdiğini ekledi.