Limasol’da bir günde iki soygun

Politis gazetesi, ilk soygun olayının büfede gerçekleştiğini ve bıçaklı soyguncunun büfedeki görevliden bıçak tehdidiyle para gasp ettiğini yazdı.

Haberde, diğer soygun olayının da fırında gerçekleştiği ve bıçaklı soyguncunun, fırındaki görevliyi tehdit ederek, kasada bulunan paraları alıp kaçtığı belirtildi.

