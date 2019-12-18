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Limasol Limanı’ndan Yola Çıkan 645 Kilo Uyuşturucuyla İlgili Büyük Operasyon

Lefkoşa, 18 Aralık 19 : Limasol Limanı’ndan Avustralya’ya gitmek üzere yola çıkan bir geminin içerisinde bulunan, 25 milyon dolar değerindeki 645 kilo ecstasy hap ile ilgili Avustralyalı iki kişinin tutuklandığı ve Güney Kıbrıs’ta da tutuklamalar olabileceği bildirildi.

Limasol Limanı’ndan Yola Çıkan 645 Kilo Uyuşturucuyla İlgili Büyük Operasyon

Lefkoşa, 18 Aralık 19 : Limasol Limanı’ndan Avustralya’ya gitmek üzere yola çıkan bir geminin içerisinde bulunan, 25 milyon dolar değerindeki 645 kilo ecstasy hap ile ilgili Avustralyalı iki kişinin tutuklandığı ve Güney Kıbrıs’ta da tutuklamalar olabileceği bildirildi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 11:10
Limasol Limanı’ndan Yola Çıkan 645 Kilo Uyuşturucuyla İlgili Büyük Operasyon

Lefkoşa, 18 Aralık 19 : Limasol Limanı’ndan Avustralya’ya gitmek üzere yola çıkan bir geminin içerisinde bulunan, 25 milyon dolar değerindeki 645 kilo ecstasy hap ile ilgili Avustralyalı iki kişinin tutuklandığı ve Güney Kıbrıs’ta da tutuklamalar olabileceği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, polise dayandırdığı haberinde, Limasol Limanı’ndan Haziran ayında yola çıkan ve Temmuz ayında Sydney’e ulaşan gemideki haplarla ilgili, Avustralya ve İngiltere polisi ile işbirliği içerisinde operasyon yapıldığını ve operasyonun 6 ay sürdüğünü yazdı.
Operasyonun Güney Kıbrıs ayağında, çeşitli fabrika ve evlere baskınlar düzenlendiğini açıklayan polis, koordineli işbirliği sayesinde uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurulduğunu kaydetti.

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Haberde, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
(GE/FEZ)
 

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