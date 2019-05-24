Limasol Denizinde Kıyıya Doğru İlerleyen Petrol Kirliliği

Lefkoşa, 24 Mayıs 19 (.): Limasol denizinde, önceki gün akşamüzeri, kıyıya doğru ilerleyen petrol kirliliği saptandı.
Haravgi ve diğer gazetelere göre Limasol Belediyesi ve diğer bütün ilgili birimler, petrol kirliliğini dalgakıranların dışında tutmak ve kıyıya/plajlara ulaşmasını engellemek için efor harcıyor.
Gazete kısa süre önce de sahilleri ve deniz mağaralarını mazot kalıntısı kapladığını, mağaraların temizlenmesinden 3 gün sonra, geçen Salı günü “Afrodit” ismi verilen Akdeniz fokunun ölü bulunduğunu belirtti.
(ŞA/HA)