banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96412
ALTIN
268.865
DOLAR
5.5831
STERLİN
6.7641
EURO
6.2003
Askerler tarafından yakalandı
ASKERLER TARAFINDAN YAKALANDI
Eşini darp etti
EŞİNİ DARP ETTİ
Suçunu itiraf etti
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Gazimağusa’da kavga!
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA!
banner307

Limasol’daki Osmanlı Eserleri Dökülüyor

MARANGOZHANE VE DEPOYA ÇEVRİLMİŞ BİNALAR STATÜLERİ NEDENİYLE KÜLTÜREL MİRAS KOMİTESİ ARACILIĞIYLA RESTORE EDİLEMİYOR

Limasol’daki Osmanlı Eserleri Dökülüyor

MARANGOZHANE VE DEPOYA ÇEVRİLMİŞ BİNALAR STATÜLERİ NEDENİYLE KÜLTÜREL MİRAS KOMİTESİ ARACILIĞIYLA RESTORE EDİLEMİYOR

19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:01
Limasol’daki Osmanlı Eserleri Dökülüyor

MARANGOZHANE VE DEPOYA ÇEVRİLMİŞ BİNALAR STATÜLERİ NEDENİYLE KÜLTÜREL MİRAS KOMİTESİ ARACILIĞIYLA RESTORE EDİLEMİYOR

Lefkoşa, 19 Ağustos 19 (.): Politis, Limasol’daki Eski Hamam, Taksim Sineması ve eski  Kıbrıs Türk erkek okulunun yıkılmakta olduğunu, Limasol Belediyesi’nin ve Rum yönetiminin bu anıtları defterden sildiğini yazdı.

Haberi “Osmanlı Anıtları Karanlıkta… Tarihi Binalar Marangozhane ve Depoya çevrildi” başlığıyla aktaran gazete, her üç binanın da 1974 sonrasında Rum “göçmenlerin”, “göçmen” dernek veya kuruluşlarının kullanımına verildiğini, kullanıcıları tarafından marangozhaneye, depoya çevrilen binaların yıllar içerisinde hiçbir bakım görmediği için dökülmekte olduğunu, şimdiki kullanıcıları bu binaları boşaltmayı reddettiği için Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin de el atamadığını yazdı.

Limasol’daki Osmanlı eserlerinin “kötü yönetim örneği” olduğuna dikkat çekilen habere göre on yıllarca hiçbir tamir-bakım görmeyen “Eski Hamam” olarak bilinen Osmanlı hamamının statüsü ilk kez 2017’de değiştirilmeye çalışıldı. O dönemde, Kültürel Miras Teknik Komitesi aracılığıyla restore edilebilmesi için hamam Limasol Belediyesi’ne verilmek istendi.

Rum İçişleri Bakanlığı “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği”nin yeşil ışık yakması ve zamanın Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaidis’in Teknik Komite eş başkanları Ali Tuncay ve Takis Hacidimitriu ile temasa geçmesine karşın, hamamı “Vasilik” ile yaptığı “kira sözleşmesi” ile kullanan Rum kendisine başka bir Türk malı verilmeden binayı boşaltmayı reddetmesi, AB’nin de projeyi finanse etmek için özel şahıs ile yapılan kira sözleşmesinin iptalini şart koşması nedeniyle girişim başarısız oldu.

banner317
Hamamın yıllardır bakım görmemesi yanında, Rum kullanıcısı tarafından yabancı ve çoğu kalitesiz malzemeyle yapılan müdahaleler nedeniyle çehresinin değiştiği vurgulanan haberde, en kısa sürede yabancı müdahalelerin binadan kaldırılması ve restore edilmesinin zaruri olduğuna işaret edildi.

Gazeteye göre hamam binasının belirli yerlerinde, gelişigüzel kapatılmaya çalışılmış derin bir çatlaklar var. Özellikle binanın kuzeybatı bölümündeki duvar ve tavan, bu bölümdeki kubbeyi de etkileyecek şekilde kaymış durumda.

Aynı sıkıntının, 1958-59’a tarihlenen Taksim Sineması’nda da yaşanmakta olduğuna dikkat çekilen habere göre, 1974’ten sonra “Apollon” adı verilen sinema binası, kira sözleşmesi ile kullanımına verilen çok yaşlı bir Rum tarafından depo olarak kullanılıyor. Yaşlı Rum binadan çıkmayı reddediyor ve Limasol Belediyesi’nin binayı, AB’den sağladığı ödenekle kültür alanı haline getirme projesini engelliyor.

Limasol eski Kıbrıs Türk erkek okulunun bugün, metal levhaların ve mobilya satış mağazasının arkasına saklanmış kaldığına işaret edilen haberde, 1974 sonrasında okul binasının bir kısmının marangozhaneye dönüştürüldüğü, bir diğer parçasının da “Vasilik” tarafından iki “göçmen” örgütüne verildiğini ancak bugün ana bölümünün bitişikteki mobilya satış mağazası tarafından marangoz deposu olarak kullanıldığı, diğer kısımlarının terk edilmiş olduğu belirtildi.

Gazete, binanın Rum yönetimi ve yerel yönetim makamı tarafından unutulmuş durumda olduğunu, 1974 sonrasında Rum göçmen ve göçmen örgütlerine verilmesinden sonra bir daha hiç ilgilenilmediğini kaydetti.  

(ŞA/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikmen Kökenliler 8 Eylül’de “panayias Ton Pervolion Şapeli”nde Ayin Yapacak
Dikmen Kökenliler 8 Eylül’de “panayias Ton Pervolion Şapeli”nde Ayin Yapacak
“kültürel Miras Elçileri” Projesine Büyük İlgi…
“kültürel Miras Elçileri” Projesine Büyük İlgi…
Ara Bölgede Film Festivali
Ara Bölgede Film Festivali
Rum Hükümeti İle Akel Arasındaki Kara Para Tartışmaları Sürüyor
Rum Hükümeti İle Akel Arasındaki Kara Para Tartışmaları Sürüyor
Prodromu, Türkiye’nin
Prodromu, Türkiye’nin "tutum Değiştirmesini" Umut Ediyor
Anastasiadis aleyhindeki iddialara yanıt verdi
Anastasiadis aleyhindeki iddialara yanıt verdi
Prodromu’nun söyleşisi...
Prodromu’nun söyleşisi...
“Referans şartlarında anlaşma hazır” iddiası...
“Referans şartlarında anlaşma hazır” iddiası...
Derinya’da iki toplumlu etkinlik
Derinya’da iki toplumlu etkinlik
Güney Kıbrıs’ta ticari denge açığı 2 milyar 400 milyon Euro
Güney Kıbrıs’ta ticari denge açığı 2 milyar 400 milyon Euro

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim