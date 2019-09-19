Limasol’da İki Küçük Çocuğa Yönelik Şiddet

Lefkoşa, 19 Eylül 19 (.): Limasol’da iki küçük çocuğa şiddet uygulandığı, Rum polisi ve sosyal yardım dairesinin iki olayla ilgili kovuşturma başlattığı belirtildi.
(ŞA/HA)
Lefkoşa, 19 Eylül 19 (.): Limasol’da iki küçük çocuğa şiddet uygulandığı, Rum polisi ve sosyal yardım dairesinin iki olayla ilgili kovuşturma başlattığı belirtildi.
Lefkoşa, 19 Eylül 19 (.): Limasol’da iki küçük çocuğa şiddet uygulandığı, Rum polisi ve sosyal yardım dairesinin iki olayla ilgili kovuşturma başlattığı belirtildi.
(ŞA/HA)