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Limasol’da İki Küçük Çocuğa Yönelik Şiddet

Lefkoşa, 19 Eylül 19 (.): Limasol’da iki küçük çocuğa şiddet uygulandığı, Rum polisi ve sosyal yardım dairesinin iki olayla ilgili kovuşturma başlattığı belirtildi.

Limasol’da İki Küçük Çocuğa Yönelik Şiddet

Lefkoşa, 19 Eylül 19 (.): Limasol’da iki küçük çocuğa şiddet uygulandığı, Rum polisi ve sosyal yardım dairesinin iki olayla ilgili kovuşturma başlattığı belirtildi.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:37
Limasol’da İki Küçük Çocuğa Yönelik Şiddet

Lefkoşa, 19 Eylül 19 (.): Limasol’da iki küçük çocuğa şiddet uygulandığı, Rum polisi ve sosyal yardım dairesinin iki olayla ilgili kovuşturma başlattığı belirtildi.

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Haravgi’nin haberine göre, 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi öğretmeni, başka bir çocuk da babası tarafından dövüldü, kötü muamele doktor raporuyla kanıtlandı.

(ŞA/HA)

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