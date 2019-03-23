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Limasol’da “cyprus-arab Busıness Conference And Exıbıtıon 2019”

Lefkoşa, 23 Mart 19 (.): Larnaka’da 30 Mayıs-2 Haziran döneminde Güney Kıbrıs-Arap İş Konferansı ve Fuarı (“Cyprus-Arab Business Conference and Exibition 2019”)  düzenleneceği haber verildi.

Limasol’da “cyprus-arab Busıness Conference And Exıbıtıon 2019”

Lefkoşa, 23 Mart 19 (.): Larnaka’da 30 Mayıs-2 Haziran döneminde Güney Kıbrıs-Arap İş Konferansı ve Fuarı (“Cyprus-Arab Business Conference and Exibition 2019”)  düzenleneceği haber verildi.

23 Mart 2019 Cumartesi 09:45
Limasol’da “cyprus-arab Busıness Conference And Exıbıtıon 2019”

Lefkoşa, 23 Mart 19 (.): Larnaka’da 30 Mayıs-2 Haziran döneminde Güney Kıbrıs-Arap İş Konferansı ve Fuarı (“Cyprus-Arab Business Conference and Exibition 2019”)  düzenleneceği haber verildi.

Alithia fuarın Larnaka Ticaret ve Sanayi Odası ana sponsorluğunda “Cedars Pavilion şirketi”,  Lübnan  Odalar Federasyonu, Güney Kıbrıs-Lübnan, Güney Kıbrıs-Ürdün, Güney Kıbrıs-İran Körfezi Ülkeleri  yatırım dernekleri ile Limasol Belediyesi tarafından düzenleneceğini yazdı.

Habere göre Limasol Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs-Lübnan İş Forumu’nun başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından bu organizasyonun Arap dünyasının tamamından önemli yatırımcıları bir araya toplamayı ve çeşitli seminerlerle Rum ekonomisinin sağlamakta olduğu fırsatlar hakkında bilgi vermeyi hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada, Konferans sırasında  Rum şirketlerinin hizmet ve ürünlerinin yer alacağı bir de fuar gerçekleştirileceği kaydedilirken “hedef, Larnaka’nın ve Kıbrıs’ın Arap yatırımcılar için önemli iş alanı haline gelmesi ve  Arap yatırımcı dünyasının görüşme merkezi olmasıdır” denildi.

(ŞA/ÖK)

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