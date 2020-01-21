Limasol’da Bir Günde İki Soygun

Lefkoşa, 21 Ocak 20 : Limasol’da Pazar günü iki ayrı soygun olayı meydana geldiği bildirildi.
Politis gazetesi, ilk soygun olayının büfede gerçekleştiğini ve bıçaklı soyguncunun büfedeki görevliden bıçak tehdidiyle para gasp ettiğini yazdı.
(GE/ÖK)
Lefkoşa, 21 Ocak 20 : Limasol’da Pazar günü iki ayrı soygun olayı meydana geldiği bildirildi.
Lefkoşa, 21 Ocak 20 : Limasol’da Pazar günü iki ayrı soygun olayı meydana geldiği bildirildi.
Politis gazetesi, ilk soygun olayının büfede gerçekleştiğini ve bıçaklı soyguncunun büfedeki görevliden bıçak tehdidiyle para gasp ettiğini yazdı.