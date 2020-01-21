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Limasol’da Bir Günde İki Soygun

Lefkoşa, 21 Ocak 20 : Limasol’da Pazar günü iki ayrı soygun olayı meydana geldiği bildirildi.

Limasol’da Bir Günde İki Soygun

Lefkoşa, 21 Ocak 20 : Limasol’da Pazar günü iki ayrı soygun olayı meydana geldiği bildirildi.

21 Ocak 2020 Salı 09:29
Limasol’da Bir Günde İki Soygun

Lefkoşa, 21 Ocak 20 : Limasol’da Pazar günü iki ayrı soygun olayı meydana geldiği bildirildi.
Politis gazetesi, ilk soygun olayının büfede gerçekleştiğini ve bıçaklı soyguncunun büfedeki görevliden bıçak tehdidiyle para gasp ettiğini yazdı.

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Haberde, diğer soygun olayının da fırında gerçekleştiği ve bıçaklı soyguncunun, fırındaki görevliyi tehdit ederek, kasada bulunan paraları alıp kaçtığı belirtildi.
(GE/ÖK)
 

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