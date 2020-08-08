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Limasol-baf Sınırında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınamıyor... Yangına Çok Sayıda Kara Ve 10 Hava Aracı Müdahale Ediyor

Lefkoşa,8 Ağustos 20 : Limasol-Baf sınırında bu sabaha karşı saat 02.30 sularında başlayan büyük yangın  kontrol altına alınamadı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:05
Limasol-baf Sınırında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınamıyor... Yangına Çok Sayıda Kara Ve 10 Hava Aracı Müdahale Ediyor
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Lefkoşa,8 Ağustos 20 : Limasol-Baf sınırında bu sabaha karşı saat 02.30 sularında başlayan büyük yangın  kontrol altına alınamadı.
Rum haber kaynakları, Musere köyündeki yangının,bölgedeki kuru otların fazla olmasının etkisiyle daha da büyüdüğünü ve kontrolden çıktığını belirtirken, Orites ve Dora köyündeki yangınların azalmaya başladığını duyurdu.
Yangın söndürme çalışmalarına karadan Rum Orman Dairesi’nden 32 itfaiye aracı ve 150 kişi, Rum İtfaiyesi’nden 15 itfaiye aracı ve 35 kişi, Rum Sivil Savunma’dan 8 itfaiye aracı ve 30 kişi, Rum Avcılık Hizmetleri Dairesi’nden 1 itfaiye aracı ve 2 kişinin, 5 ekskavatörün, 2 dozer, 1 tanker ile Rum polisi, Rum Arama-Kurtarma Koordinason Merkezi, EMAK ve gönüllülerden oluşan çok sayıda kişinin katıldığı bildiriliyor.

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Havadan da müdahale edilen yangın için Rum Orman Dairesi’ne ait 2 yangın söndürme uçağı, iki kiralık yangın söndürme uçağı, iki kiralık yangın söndürme helikopteri, İngiliz Üsleri’ne ait iki helikopter ve Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait 1 helikopter ve bu araçlar arasındaki koordinasyonun sağlanması için Rum Polisine ait 1 helikopter olmak üzere toplam 10 hava aracı görev yapıyor.
Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu, iki şüpheli aracın yangının çıktığı bölgelerde görüldüğünün bilgisinin  geldiğini ve kundaklama sonucu çıktığından şüphelenilen yangının çıkış sebebinin netleştirilebilmesi için ifade alındığını açıkladı. Yangının, 50 ayrı noktada başladığı da gelen bilgiler arasında bulunuyor.
Rum haber kaynakları, Dora köy muhtarının da gazetecilere açıklama yaparak, sabaha karşı saat 02.30 sularında başlayan yangını fark eder etmez köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını ve kapı kapı gezilerek köy sakinlerinin köy meydanına toplandığını; ancak insanların köy dışına çıkarılmadıklarını, çünkü yangının köyün içine kadar gelmediğini açıkladığını da duyurdu.
(GE/ŞEB)FOTOĞRAFLI
 

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