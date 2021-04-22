Limasol rıhtımına Anastasiadis’in karikatürü asıldı

Fileleftheros gazetesi, karikatürlerin Rum Teknoloji Üniversitesi (TEPAK) öğrencisi Konstandina Kaymakami tarafından çizilip bizzat kendisi tarafından buraya asıldığını yazdı.

Gazete, karikatürde Anastasiadis’in burnunun uzun olarak resmedildiğini ve burnun üzerinde de ağzında dal tutan bir kuşun bulunduğunu kaydederken, karikatürün yaratıcısının bu karikatürle Anastasiadis’in yükümlülüklerini yerine getirmediği ve istifa etmesi gerektiği mesajını verdiğini söylediğini belirtti.

Haberde, karikatürün sosyal medyada da yayınlandığı ve yayınlandıktan birkaç saat sonra ortadan kaybolduğu ifade edildi.