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Limasol rıhtımına Anastasiadis’in karikatürü asıldı

Limasol rıhtımına, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in karikatürlerinin asıldığı bildirildi.

22 Nisan 2021 Perşembe 13:00
Limasol rıhtımına Anastasiadis’in karikatürü asıldı
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Fileleftheros gazetesi, karikatürlerin Rum Teknoloji Üniversitesi (TEPAK) öğrencisi Konstandina Kaymakami tarafından çizilip bizzat kendisi tarafından buraya asıldığını yazdı.

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Gazete, karikatürde Anastasiadis’in burnunun uzun olarak resmedildiğini ve burnun üzerinde de ağzında dal tutan bir kuşun bulunduğunu kaydederken, karikatürün yaratıcısının bu karikatürle Anastasiadis’in yükümlülüklerini yerine getirmediği ve istifa etmesi gerektiği mesajını verdiğini söylediğini belirtti.

Haberde, karikatürün sosyal medyada da yayınlandığı ve yayınlandıktan birkaç saat sonra ortadan kaybolduğu ifade edildi.

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Son Güncelleme: 22.04.2021 15:05
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadisin Karikatürü
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