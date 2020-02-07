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Limasol Limanı’ndaki hizmet bedellerinde yüzde 200’e varan zam

Limasol Limanı’nı işleten üç şirketten ikisinin, liman hizmet bedellerini fahiş artıran yeni tarife uygulaması başladı. Zamlı tarife nedeniyle gemilerin ve kruvaziyerlerin kaçmasından endişe belirtilirken, zammın, doğal gaz alanında faaliyet gösteren şirketlerin liman çalışmalarının maliyetini de yükselttiğine dikkat çekildi.

Limasol Limanı’ndaki hizmet bedellerinde yüzde 200’e varan zam

Limasol Limanı’nı işleten üç şirketten ikisinin, liman hizmet bedellerini fahiş artıran yeni tarife uygulaması başladı. Zamlı tarife nedeniyle gemilerin ve kruvaziyerlerin kaçmasından endişe belirtilirken, zammın, doğal gaz alanında faaliyet gösteren şirketlerin liman çalışmalarının maliyetini de yükselttiğine dikkat çekildi.

07 Şubat 2020 Cuma 09:59
Limasol Limanı’ndaki hizmet bedellerinde yüzde 200’e varan zam

Fileleftheros’un haberine göre, Limanda uygulanan hizmet ücretlerinin düşürülmesi talebiyle yapılan birçok protestodan sonra yeni tarifelerde indirim beklenirken yeni tarife ile temel hizmetlere bile yüzde 200’e varan zam geldi.

Zamlar nedeniyle homurtular başladığını, dinamik tepkiler beklendiğini belirten gazete, Denizcilik Acenteleri ve Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) gibi örgütlerin son dönemde, liman hizmet ücretlerinin azaltılması için Rum Yönetimi’nden, işletmecilere baskı yapmasını istediğini yazdı.

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Habere göre, yüzde 200’e varan zamların temel liman hizmetleri maliyetlerinde dikey bir artış yarattığından Güney Kıbrıs’ı rekabet edemez duruma getireceğinden, bu durumun yolcu gemilerini, ve yolcuları olumsuz etkileyeceğinden korkuluyor.

Yeni tarifeyle gelen zamma örnek olarak, liman içerisindeki römorkör hizmetlerinden yararlanacak gemilerden metre başına (geminin boyu) alınan 16 Euronun 32,50 Euro’ya yükseldiğine işaret eden gazete, bu durumun, bölgede doğal gaz yataklarının geliştirilmesiyle uğraşan şirketlerin liman çalışmalarını da doğrudan etkileyeceğine dikkat çekti, özetle şunları yazdı:

“Doğal gaz yataklarının geliştirilmesi alanında, 20 tonluk teçhizat tahliyesi ücreti Limasol Limanı’nın Limanlar İdaresi’nin yönetiminde olduğu 2006’ya kadar bin Euro idi, limanın işletmeci şirketler tarafından devralınmasıyla bu ücret 3 bin 500 Euro’ya çıkarıldı, yeni tarife ile şu anda 11 bin 700 Euro’ya ulaştı.”

Son Güncelleme: 07.02.2020 13:06
Anahtar Kelimeler:
Limasol Limanı’ndaki Hizmet Bedelleri
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