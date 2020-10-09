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Limasol Hastanesi’nde alarm

Limasol Hastanesi’nde çalışan 4 kişide kovid-19  tespit edilmesinin ardından hastanenin alarma geçtiği belirtildi.

09 Ekim 2020 Cuma 10:48
Limasol Hastanesi’nde alarm
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Alithia gazetesi, Limasol Hastanesi’nde tespit edilen 4 vakadan 2’sinin röntgen, birinin mikrobiyoloji bölümünde çalıştığını, bir diğer kişinin ise hastanede staj yapan hemşire olduğunu yazdı.

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Bu vakalardan 3’ünün, toplumdaki diğer pozitif vakalarla temas etmesi, 4’üncü kişinin de bu 3 kişiyle temas etmesi sonucu enfekte olduğunu kaydeden gazete, gelişmelerin ardından ilgili protokolün devreye sokulduğunu ve temas zinciri takibinin başlatıldığını belirtti.

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Son Güncelleme: 09.10.2020 11:01
Anahtar Kelimeler:
Limasol Hastanesi Kovid19
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