Limasol Hastanesi’nde alarm

Alithia gazetesi, Limasol Hastanesi’nde tespit edilen 4 vakadan 2’sinin röntgen, birinin mikrobiyoloji bölümünde çalıştığını, bir diğer kişinin ise hastanede staj yapan hemşire olduğunu yazdı.

Bu vakalardan 3’ünün, toplumdaki diğer pozitif vakalarla temas etmesi, 4’üncü kişinin de bu 3 kişiyle temas etmesi sonucu enfekte olduğunu kaydeden gazete, gelişmelerin ardından ilgili protokolün devreye sokulduğunu ve temas zinciri takibinin başlatıldığını belirtti.