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Lillie: “kuruluş Antlaşması’nı Okuması Gerekenler Var”

Lefkoşa, 19 Eylül 19 (.): İngiliz Yüksek Komiseri Steven Lillie, Rum tarafında, Ada’daki egemen İngiliz üsleri için “ya ödeyin ya da gidin” diyenlere “o zaman Kuruluş Antlaşması’nı okuması gereken insanlar var” cevabını verdi. 

Lillie: “kuruluş Antlaşması’nı Okuması Gerekenler Var”

Lefkoşa, 19 Eylül 19 (.): İngiliz Yüksek Komiseri Steven Lillie, Rum tarafında, Ada’daki egemen İngiliz üsleri için “ya ödeyin ya da gidin” diyenlere “o zaman Kuruluş Antlaşması’nı okuması gereken insanlar var” cevabını verdi. 

19 Eylül 2019 Perşembe 10:01
Lillie: “kuruluş Antlaşması’nı Okuması Gerekenler Var”

Lefkoşa, 19 Eylül 19 (.): İngiliz Yüksek Komiseri Steven Lillie, Rum tarafında, Ada’daki egemen İngiliz üsleri için “ya ödeyin ya da gidin” diyenlere “o zaman Kuruluş Antlaşması’nı okuması gereken insanlar var” cevabını verdi. 
Alithia, İngiliz Yüksek Komiseri Steven Lillie ile yaptığı, ilk bölümünü dün yayınladığı röportajın, Brexit, hellim ve Ada’daki İngiliz üsleri ile ilgili bölümünü bugün yayımladı.
Gazeteye göre Rumların, Brexit’ten endişe etmemeleri gerektiğini belirten Lillie, Brexit öncesinde İngiltere’de yaşayan bütün AB vatandaşlarının bugün sahip oldukları bütün haklara anlaşmasız olsa dahi Brexit sonrasında da, 2020 sonuna kadar aynı şekilde sahip olacaklarını kaydetti. İlgilenenlerin, ikamet ve çalışma statülerini halletmeleri için 2020 sonuna kadar süresi olacağını, bu işlemlerin bedava ve internet üzerinden halledileceğini anlattı. 
Brexit’in anlaşma olmadan gerçekleşmesi halinde önce bütün emtia ile ilgili Dünya Ticaret Örgütü kuralları temelinde ticari anlaşmalar yapılması gerektiğini belirten Lillie “ Kıbrıs’ı ilgilendiren başlıca ürün hellimdir.  Hellim ihracatının yüzde 40’ı İngiltere’ye yapılıyor. Hellim için gümrük yüzde 0 olacak. En azından hellim  ihracatı açısından  İngiltere’deki ihracat maliyeti artmayacak” dedi. 
Gazetenin “İngiliz üsleri? Aynı statüde olmaya devam mı edecek?” sorusuna karşılık ise Lillie “İngiliz egemen üsleri Birleşik Krallık ve Avrupa’nın güvenliği için çok önemlidir” dedi, şöyle devam etti:
“Avrupa güvenliğinin savunulmasında belirleyici ve kritik rol oynuyorlar. Hedeflerimizden biri, Brexit’in, üslerin askerî etkinliğini etkilememesidir. Üsler, bölgede yaşayan 11 bin Kıbrıs vatandaşının evidir. Çoğu Kıbrıslı orada çalışıyor ve hayatlarının etkilenmesini istemiyoruz.  Ayrılma anlaşması çerçevesinde  egemen üsler ile ilgili bir protokol var ve AB ile, Brexit’ten sonra üslerde Avrupa kurallarının aynen uygulanması konusunda anlaşma sağladık. Anlaşmasız Brexit halinde bu protokol uygulanmayacak ancak  aynı kuralları uygulamaya devam edeceğimiz konusunda çok netiz, AB de aynısını yapacağını söyledi. Bu, kapsamlı anlaşmaya varmamıza kadar geçici bir anlaşma olacak. Buna rağmen  İngiliz üslerinde yaşayan bütün Kıbrıslılara, hayatlarının Brexit’ten etkilenmeyeceği teyidini veriyoruz.”

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Gazetenin “İngiliz üsleri konusunda ‘ya ödeyin  ya gidin’ diyen sesler de var” hatırlatması üzerine Lillie “o zaman, Kuruluş Antlaşması’nı okuması gereken insanlar var” cevabını verdi. 
Aynı gazeteye göre İngiltere’nin Brexit’ten Sorumlu Bakanı Steve Barcley’in bakanlık sözcüsü, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada “Birleşik Krallıktaki 30 bin  Kıbrıslının haklarını garanti ettik”  dedi.
Gazete, İngiltere’nin Brexit’ten sorumlu bakanı Barcley’in, Brexit öncesinde AB üyesi ülkelere gerçekleştirmekte olduğu ziyaretler çerçevesinde  dün Güney Kıbrıs’a giderek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüştüğünü, bakanlık sözcüsünün ilgili açıklamayı bu vesileyle yaptığını yazdı. 
Barcley’in sözcüsü, İngiltere’de yaşamakta olan 30 bin Kıbrıs vatandaşının bugünkü gibi yaşamaya ve çalışmaya devam edeceğine dair net garanti verdiğine dikkat çekerek “Brexit senaryosu ne olursa olsun çalışma, eğitim hakları, ödenek ve hizmetlere erişimde haklarının bugünkü ile aynı olması konusunda mutlak hukuki teyitleri olacak” dedi.
Sözcü, Rum yönetiminin, İngiltere’nin AB’den  çıkış gününe kadar Güney’de yaşayan İngiliz vatandaşlarının haklarının korunacağını taahhüt ettiğini, bunu da selamladıklarını belirterek “üye devletler  Kıbrıs örneğini takip etmeli ve AB’de yaşayan İngiliz vatandaşlarını korumak için ellerinden geleni yapmalı” ifadesini kullandı. 
(ŞA/ÖK) 
 

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