Lillie: “Yeni Tip Koronavirüs için ortak araştırma yapıyoruz”

İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Politis’e verdiği mülakatta, İngiltere’deki üniversiteler tarafından yürütülmekte olan yeni tip koronavirüs aşısı geliştirme çalışmalarına “Kıbrıs Üniversitesi” ve İngiltere’nin “Imperial Collece” stratejik ortaklığındaki “Research and Innovation Centre of Excellence” (KİOS) çerçevesinde Rumların da iştirak ettiğini söyledi.

Lillie salgının göğüslenebilmesi için dünya çapında işbirliğine ihtiyaç olduğuna işaret etti ve ilk aşı araştırma üretim merkezinin 2021 yazında İngiltere’de işlemeye başlayacağını da kaydetti.