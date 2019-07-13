Liderlerin görüşmesi ve Lute’un gelişi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs’ta cep telefonu şebekeleri arasında karşılıklı bağlantı kurulması dolayısıyla geçtiğimiz gün yaptıkları telefon görüşmesinde, liderler arasında bir görüşme yapılmasının da ayarlandığı, fakat bunun zamanı ve bileşiminin planlanmadığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Liderlerin Görüşmesi ‘Kilitlendi’- Lute’un Anastasiadis ve Akıncı’yı Temmuz Sonu Birlikte Görmesi İhtimal Dışında Değil- Türk Tarafının İsteksizliği” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in temmuz sonu veya ağustos başında baş başa görüşeceklerini, fakat görüşme tarihinin hala daha “açık” olduğunu kaydetti.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un da aynı zaman dilimi içerisinde Kıbrıs’ta olmasının beklendiğini belirten gazete, “eldeki bilgilerin”, Akıncı-Anastasiadis ve Lute arasında, BM tarafından Kıbrıs sorunundaki çıkmazın ortadan kaldırılması çabasıyla, ortak bir görüşme yapılmasının ihtimal dışında olmadığından söz ettiklerine işaret etti.

Görüşmelerle ilgili kesin tarihlerin önümüzdeki günlerde belirleneceğini ve bunun doğal olarak geçirdiği kaza ve ameliyatın ardından Limasol’daki evinde tedavisi süren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in iyileşmesine bağlı olacağını işaret eden gazete, Lute’un liderlerle ayrı ayrı yapacağı görüşmelerin haricinde, üçü arasında ortak bir görüşme olup olmamasının, muhtemelen Lute’un Kıbrıs’a gelişiyle birlikte ayarlanacağını kaydetti.

Lute’un Kıbrıs’a gelmeden önce, garantörlerle de temaslarda bulunmak isteyeceğini ve Ankara ile Atina’ya gitmesinin ihtimal dahilinde olduğunu da ifade eden gazete, Lute’un hali hazırda Londra’da İngiltere Dışişleri Bakanlığından yetkililerle temasta bulunduğunu anımsattı.

Gazeteye göre “Lute’un nasıl hareket edeceğinin bilinmediğini belirten Lefkoşa’daki diplomatik kaynaklar” , “müzakerelerin yeniden başlaması için referans şartlarının hazırlanması ısrarının sürmemesi olasılığını da ihtimal dışında bırakmadılar.”

“Sürecin ilerleyebilmesi ve başka bir zaman kaybı olmaması için, Akıncı, Lute ve Anastasiadis arasındaki ortak bir görüşmenin bu bağlamda dışlanmadığını” da yazan gazete, tabii ki bunun hiç de kolay olmadığının tahmin edildiğini, öte yandan Rum kesiminin “Türkiye’nin Kıbrıs MEB’indeki yasadışı faaliyetleri sona ermeden müzakerelerin başlayamayacağı konusunda net olduğunu” öne sürdü.

HRİSTODULİDİS

Gazeteye göre dün RİK 3’e konuşan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise açıklamasında, Lute tarafından bir çaba gösterildiğini söyledi.

Lute’un temmuz ayının son 10 günü içerisinde daha yoğun temaslar yapacağını tahmin ettiğini ve bunların sonuç vermesini umduklarını dile getiren Rum bakan, ilan edilebilecek bir şey bulunmadığını, öte yandan “müzakerelerin başlamasına yardımcı olabilecek olan şeyin, Türkiye’nin yasadışı faaliyetlerinin sona ermesi olduğunu” iddia etti.



“Şu an ortada bulunan seçeneklerin, liderlerin Lute’la ortak görüşme yapması, liderlerin BM Genel Sekreteriyle ortak bir görüşme yapması veya Crans Montana tipinde bir konferans olduğunu” öne süren Hristodulidis, “müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması için zeminin araştırılacağını” ileri sürdü.“Üzerinde anlaşmazlık bulunan bazı noktalar bulunduğunu ve bu anlaşmazlıkları nasıl ele aldıklarını görmeleri gerektiğini” dile getiren Rum bakan, “anlaşmazlıkların spesifik olduğunu ve çabaların da buraya odaklanması gerektiğine” işaret etti.Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in fikirlerinin görüş birliklerini çürütmediğini de iddia eden Hristodulidis, bunların Cenevre, Mont Pelerin ve Crans Montana’da ortaya çıkan problemleri çözmeye yönelik olduğunu iddialarına ekledi.Gazete “Türk Tarafının İsteksizliği” ara başlıklı haberinde ise, Lute’un liderlerle yaptığı telefon görüşmelerine yer verdi ve “elindeki bilgilerin”, “Türk tarafının Lute’un yeni inisiyatifine ilişkin olarak isteksiz olduğunun tespit edildiğini belirttiklerini” ileri sürdü.Alithia gazetesi ise bu başlıkla yayımladığı haberinde “diplomatik kaynakların Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’ye; Lefkoşa’nın, BM Genel Sekreterinin UNFIYCP’le ilgili raporunda yer alan hidrokarbonlarla ilgili ifadelerinin, Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’i içerisindeki son gelişmeleri daha iyi yansıtmasını beklediğini söylediklerini” iletti.Habere göre, BM Genel Sekreterinin 10 Temmuz’da BM Güvenlik Konseyi üyelerine verilen raporunun gayri resmi kopyasını yorumlayan “aynı kaynaklar”, “raporun en önemli kısmının, BM Genel Sekreterinin, UNFICYP’in görev süresinin 6 ay daha uzatılması konusunda Güvenlik Konseyine yönelik açık tavsiyesi olduğunu” da belirttiler.“Aynı kaynaklar, BM Güvenlik Konseyinin bu rapor temelinde oylama çağrılacağı kararın da eşit derecede önemli olacağına” işaret ettiler.