Liderler Şubat Ayının İkinci Yarısında Görüşüyor





Lefkoşa, 7 Şubat 19 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün görüşme isteğini iletmek için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonla araması ve liderlerin Şubat ayının ikinci yarısında görüşme konusunda mutabakata varmaları, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.Alithia gazetesi “Anastasiadis-Akıncı Görüşmesi Şubat Ayının İkinci Yarısına Ayarlandı” başlıklı haberinde, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.Dün yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Akıncı’yı telefonla aradığını ve liderlerin Şubat ayının ikinci yarısında görüşme konusunda anlaştıklarını duyuran Prodromu, başka bir açıklamasında ise, Anastasiadis’in aylardır Akıncı’yla görüşmek istediğinin bilindiğini söyledi.Son günlerde Akıncı’nın da bir görüşme olmasına dair niyet belirttiğini işittiklerini söyleyen Rum sözcü, bu görüşmenin yapılmasının istendiğini kaydetti.Prodromu, liderlerin telefonla mı yoksa BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar aracılığıyla mı haberleştiklerinin kendisine sorulması üzerine ise, liderlerin kendi aralarında iletişimi olduğunu kaydetti.Prodromu, gazetecilerin başka bir sorusuna ise yanıtında, Rum kesiminin Ankara’dan, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’la yapacağı görüşmelerde, siyasi irade göstermesini beklediğini ifade etti.Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Ankara ziyaretinin tamamlanmasının ardından Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la iletişim kuracağını ve Çipras ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz Salı Ankara’da, özellikle de Kıbrıs sorunuyla ilgili yaptığı görüşme konusunda kendisinden bilgi alacağını belirtti.Prodromu, Türkiye ile Yunanistan arasında büyük meseleler bulunmasına rağmen, diyaloğun var olmasının olumlu bir şey olduğunu da kaydetti.Geçtiğimiz gün Ankara’da yapılan açıklamalar konusunda ise Prodromu “yapılan açıklamaların, Yunanistan’ın da Kıbrıs Rum kesiminin olduğu gibi, BM ilgili kararları temelinde Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne tam olarak hazır olduğunu gösterdiğini” öne sürdü.Prodromu, Yunanistan Başbakanı’nın da Erdoğan’la görüşmesinde ifade ettiği üzere, müzakerelerin en kısa zamanda başlamasını istediklerini belirtti.Prodromu, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın yaptığı yorumları duyduklarını ve Yunanistan’ın kısa zaman önce müzakereler sürecinde, çözümden sonra garantör olmayı sürdürmesinin gerektiğini düşünmediğine dair tezini netleştirmesi ve teklif etmesi gibi, Türkiye’nin de benzer şeyi yapması gerektiğini beklediklerini” söyledi.Türk tarafından Kıbrıs sorununda tutum değişikliği görüp görmediğinin sorulması üzerine ise Prodromu, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ta bulunan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, açıklandığı üzere referans şartlarının hazırlanmasına ilişkin çabalarına garantörlerle temaslarıyla devam edeceğini anımsattı.Türkiye’nin Lute’la temaslarında ortaya koyacağı şeyleri beklediklerini ifade eden Prodromu, şu an kamuoyunda yapılan açıklamaları yorumlamalarının öncelikleri olmadığını söyledi.Prodromu, önemli olanın, Türkiye’nin Lute aracılığıyla gösterilen çabada, olumlu bir öneri ve siyasi irade ortaya koyması olduğunu kaydetti.Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında dile getirdiği güvenlik konularıyla ilgili hazırlık diyaloğu ve bunun Lefkoşa Rum kesiminin bilgisinde olup olmadığı sorusu üzerine ise Prodromu, Yunanistan’ın Crans-Montana’daki görüşmelerden bu yana, bu konuda halihazırda net bir pozisyon aldığını savundu.Prodromu, İngiltere’nin de garantiler konusunda aldığı pozisyona bağlı olarak, Türkiye’nin de bir noktada benzer bir yapıcı tutum şekillendirmesini beklediklerini, çünkü bilindiği üzere Crans-Montana’daki görüşmelerin, Türk tutumunun engeline takıldığını iddialarına ekledi.Fileleftheros gazetesi ise “Liderlerden Hareket” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında yakında gerçekleştirilecek görüşmenin, belki de Kıbrıs sorununa biraz ivme katabileceği yorumunda bulundu.AKEL ANASTASİADİS’İN ANT1’E SÖYLEDİKLERİNE TEPKİ GÖSTERDİPolitis gazetesi ise “Tarih Aranıyor- Akıncı Anastasiadis’ten Desantralizasyon Konusunda İzahat Bekliyor” başlıklı haberinde, liderlerin dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ve Şubat ayının ikinci yarısında görüşme konusunda mutabakata varmalarının ardından, iki liderin danışmanlarının önümüzdeki dönem içerisinde görüşme tarihi arayacaklarını yazdı.Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise geçtiğimiz gün “ANT1’e” verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla yaklaşan görüşmesine değindiğini ileten gazete, Anastasiadis’in hedefin, Türkiye’nin iş birliği olmadan, sürecin yeniden başlaması koşullarının nasıl meydana getirileceğinin ortaya çıkması olduğunu söylediğini aktardı.Gazeteye göre röportajında “iki devlet seçeneğini ortaya koyanın Türkiye Dışişleri Bakanı olduğu” iddiasını yineleyen Anastasiadis, “bunların kendilerinin değil, Çavuşoğlu’nun tezlerini olduğunu ve Rum kesiminin tezinin ise desantralize federasyon olduğunu” savundu.“Federasyon ile konfederasyonun sınırlarında mı hareket ettiği” sorusuna ise Anastasiadis’in yanıt vermekten kaçındığını yazan gazete, Anastasiadis’in sözlerinin devamında “terminolojiyle uğraşmak yerine, işlevselliği, kalıcılığı, istikrarı ve barışı nasıl sağlayacağımızla uğraşmamız daha iyidir” ifadesini kullandığını aktardı.Gazeteye göre Rum lider “herkesi, mevcut durumun aynı kalmayacağını ve Kıbrıslı Rumların aleyhine olacak şekilde değiştiğini anlamaya” da çağırdı.Haravgi gazetesi, “Liderler Gayri Resmi Görüşecekler” başlıklı haberinde, görüşmenin sosyal içerikli değil, gayri resmi olarak nitelendirildiğini yazdı.Habere göre AKEL’in Kıbrıs sorunu masası şefi Tumazos Çelepis ise gazeteye açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs Türk tarafından yazılı tezler sunmasını istemesini kaçamak/baştan savma olarak nitelendirerek, müzakere süreci haricinde yazılı tezler sunulmasının nasıl mümkün olabileceği sorusunu sordu.Gazeteye göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise yine Rum lider Anastasiadis’e eleştirilerde bulunduğu bir açıklamasında, Anastasiadis’in ANT1’deki röportajında “çözümün terminolojisinin değil, içeriğinin önemli olduğunu söylemesini” eleştirdi ve Anastasiadis’in dönüşümünün çarpıcı olduğunu savundu.Kiprianu, Anastasiadis’in önceden eleştirdiği şeyleri bugün kendisinin benimsediğini de ifade etti.Çipras-Erdoğan görüşmesini de değerlendiren ve bunu olumlu diye nitelendiren Kiprianu, garantörlerin çözümde oynayacakları rolleri olduğunu sözlerine ekledi.(İY/GÜL)