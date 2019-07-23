Liderler Görüşmesi 9 Ağustos’ta

Lefkoşa, 23 Temmuz 19 : Kıbrıs’taki liderlerin, diğer tarafların katılımıyla Crans Montana formatında gayri resmi beşli konferans gerçekleştirme hedefindeki ilk adım için 9 Ağustos’ta bir araya geleceği belirtildi.

Rum basını, liderlerin 9 Ağustos’ta gerçekleştireceği görüşmeye ve bu yöndeki açıklamalara geniş bir şekilde yer verdi.

Fileleftheros gazetesi “Açılımlarla Randevu-9 Ağustos’taki Anastasiadis-Akıncı Görüşmesi Beşli Konferans İçin İlk Adım” başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasındaki görüşmenin, müzakere zemininin değiştirilmesi ve enerji konusunun da masaya konması şeklindeki “çifte Türk çabasının” gölgesinde yapılacağını savundu.

İki yılı tamamlayan durgunluğun ardından, Kıbrıs sorununun yeniden, müzakereler güzergahına girdiğinin görüldüğünü yazan gazete Kıbrıs’taki liderlerin, 9 Ağustos’ta gayri resmi bir görüşme yapılması konusunda dün mutabakata vardığını belirtti.

Gazete haberinde ayrıca, liderlerin görüşeceğine dair açıklamadan önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğal gazın birlikte idare edilmesi önerisine yanıt verdiği mektubun gönderilmesi konusundaki açıklamanın yapıldığına da dikkati çekti.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, dün bir yazılı açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 9 Ağustos Cuma günü saat 10.30’da bir araya geleceğini, ilgili istişarelerin de BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ofisiyle yapılmakta olduğunu duyurdu.

Αnastasiadis’in, 9 Ağustos’taki görüşmede, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı noktadan devam etmesiyle hem fikir olmasını garanti altına alma girişiminde bulunacağını yazan gazete ancak Ankara ve KKTC’de Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın bunu istemediğini savundu.

Bir sonraki kritik istasyonun(durağın) ise, tüm müdahil tarafların orada olacağı Eylül’deki New York olduğunu belirten gazete, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in önündeki olgular temelinde, Crans Montana’da görüşmeleri çıkmaza sürükleyen engellerin aşılmasının başarılması ümidiyle, tarafları gayri resmi konferansa çağıracağını yazdı.

Alithia gazetesi liderlerin görüşmesi haberini “Liderlerin Görüşmesi 9 Ağustos’ta” başlığıyla verirken Haravgi gazetesi “İki Liderin Görüşmesine İlişkin Tarihi Belirlediler” başlığını kullandı.

Haberi “Anastasiadis ve Akıncı BAŞ Başa Görüşme Tarihini Belirledi-Lute’un Gelişi Gizemli” başlığıyla veren Politis gazetesi ise liderler görüşmesinin, beklenmedik bir durum olmaması durumunda, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Sperhar’ın ara bölgedeki ikametgahında gerçekleştirileceğini belirtti.

Gazete haberinde ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, Ağustos ayında Ada’ya gelip gelmeyeceği konusunun da henüz netleşmediğini bu konunun da teyit edilmesinin beklendiğini yazdı.

AKEL: “ÇIKMAZI KIRIN”

Fileleftheros gazetesi, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun, görüşmeyle ilgili açıklamasına yer verdi.

Habere göre Stefanu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs Türk lideriyle yapacağı görüşmeye, BM kararlarının belirlediği şekilde siyasi eşitlik, tek egemenlik, tek uluslararası temsiliyet, tek vatandaşlıkla iki toplumlu-iki bölgeli federal çözüme yönelik sabit bağlılığını teyit etmek amacıyla gitmesi gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs sorununda, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine ilişkin yeni oldu bittiler bağlı olarak, uzun süren çıkmazın, istenmeyen gelişmelere neden olabilecek tehlikeli bir sahneyi teşkil ettiğini savunan Stefanu, , BM Genel Sekreteri’nin talep ettikleri temelinde, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasıyla, bugünkü çıkmazın kırılmasını talep etti.

ANASTASİADİS GİRNE KÖLKENLİ RUMLARA SESLENDİ” YENİ TUR MÜZAKERELERE HAZIRIZ”

Öte yandan Alithia gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastsiadis, yeni tur müzakerelere doğrudan katılmaları konusunda hazır ve kararlı olduklarını belirtirken Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin de niyetlerini netleştirmesi gerektiğini savundu.

Gazete Anastasiadis’in bu açıklamasının, Girne kökenli Rumların, Güney Lefkoşa’da düzenledikleri “anti işgal” etkinliği sırasında Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu tarafından okunduğunu yazdı.

Habere göre Anastasiadis, yeni tur müzakerelere doğrudan katılmaları konusunda hazır ve kararlı olduklarını belirtirken, Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin, kapsamlı bir çözümün sağlanması hedefiyle sürecin en yakın zamanda yeniden başlaması amacıyla, benzer niyetlerini ortaya koyması gerektiğini savundu.

Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümünün, uluslararası hukuk ve BM kararlarına mutlak uyumlu olması, Güney Kıbrıs’ın AB üyeliği sıfatıyla olduğu gibi, çağdaş, bağımsız ve egemen bir devlette, istisnasız tüm yasal sakinlerin barış içinde birlikte yaşamasına olanak tanıyacak güvenlik ve refah koşullarını yaratması gerektiğini ifade etti

“Kıbrıs Cumhuriyeti”nin iki kesimli iki toplumlu federasyona dönüşmesinin gerekliliğinden söz eden Anastasiadis bunun, ilk önce egemenliği toprak bütünlüğünü garanti altına alması , ikinci olarak ise çağ dışı garantilerden, müdahale haklarından ve yabancı askerlerin varlığından arındırılmış olarak yeni bir düzene yol açması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğal gazın birlikte idare edilmesi önerisine ilişkin olarak Anastasiadis, bu tür öngörülerin, “Kıbrs Cumhuriyeti”nin ve bütününde Kıbrıs halkının malum çıkarlarına ve saygıya dayanmayan öngörüler olması nedeniyle kabul edilmesinin mümkün olmadığını savunurken ,Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Crans Montana modelinde gayri resmi konferans yapılması önerisini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Anastiadis, 14 Haziran tarihli mektupla, BM Genel Sekreteri’ne yazılı olarak sundukları öneriler çerçevesi temelindeki benzer öneriye de atıfta bulundu.

(FK/ŞEB)