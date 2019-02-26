Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104207
ALTIN
226.086
DOLAR
5.2976
STERLİN
6.9973
EURO
6.0196
Ayrelli yüklü araç yakalandı
İKİ KIBRISLI TÜRK TUTUKLANDI
Genç kadın aranıyor!
GENÇ KADIN ARANIYOR!
Polisten sürücülere uyarı
Son Dakika
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
Liderler 4 ay aradan sonra bugün görüşüyor
LİDERLER BUGÜN GÖRÜŞÜYOR
banner282
Flaş Haber
Genç kadın aranıyor!
Kapat

Liderler görüşmesi bugün

Liderler görüşmesi bugün

26 Şubat 2019 Salı 07:46
Liderler görüşmesi bugün

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün saat 10.30’da gerçekleştirecekleri görüşme Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi: “Gri Tonlarda Gayrı Resmi Görüşme” başlığı altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in bu sabah gayrı resmi görüşmede biraraya geleceklerini hatırlattı.

Gazete, bugünkü liderler görüşmesine dair beklentilerin fazla yüksek olmadığını iddia ederken, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun görüşmeye ilişkin açıklamasına da yer verdi.

Habere göre Prodromu, Anastasiadis’in bugünkü görüşmede bazı yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmaya çalışacağını belirterek, özellikle Türkiye’nin siyasi irade ortaya koyması durumunda müzakere sürecinin yeniden başlayabileceği iddialarını da yineledi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Çıkmaza Geri Dönüş – Anastasiadis-Akıncı Görüşmesine Dair Beklenti Yok – DİSİ: Başkanı Destekliyoruz-AKEL’den İki Lidere Çağrı”.

Haravgi: “Geleceğe Bakarak Kıbrıslı Gibi Çalışsınlar – Gözler Bugünkü Görüşmede”.

Son Güncelleme: 26.02.2019 11:08
Anahtar Kelimeler:
Liderler Görüşmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadis: “hellim Dosyası Teknokratik Değil Siyasi Sebeplerle Onaylanmıyor”
Kadis: “hellim Dosyası Teknokratik Değil Siyasi Sebeplerle Onaylanmıyor”
Sondaj Destek Ünitesinin İzni İptal Edildi, Başkanlık Sarayı Alarmda
Sondaj Destek Ünitesinin İzni İptal Edildi, Başkanlık Sarayı Alarmda
Strovolidu: “siyasi Sığınma Talep Edenler Sokakta Ve Perişan”
Strovolidu: “siyasi Sığınma Talep Edenler Sokakta Ve Perişan”
Uluslararası Lahey Mahkemesi’nin Maurikius Kararı “çok Önemli Hukuki Silah”
Uluslararası Lahey Mahkemesi’nin Maurikius Kararı “çok Önemli Hukuki Silah”
Ayrelli yüklü araç yakalandı
Ayrelli yüklü araç yakalandı
Anastasiadis Ab-arap Ülkeleri Birliği Toplantısında Türkiye’yi Şikayet Etti
Anastasiadis Ab-arap Ülkeleri Birliği Toplantısında Türkiye’yi Şikayet Etti
Limasol’da silahlı iki kişi polis baskınıyla tutuklandı
Limasol’da silahlı iki kişi polis baskınıyla tutuklandı
Güney Kıbrıs’ta A gribinden ölenlerin sayısı 13’e yükseldi
Güney Kıbrıs’ta A gribinden ölenlerin sayısı 13’e yükseldi
Prodromu: “başka Sondajlar Da Programlanıyor”
Prodromu: “başka Sondajlar Da Programlanıyor”
Akel’den Anastasiadis’e Eleştiriler
Akel’den Anastasiadis’e Eleştiriler

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim