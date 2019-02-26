Liderler görüşmesi bugün

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün saat 10.30’da gerçekleştirecekleri görüşme Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi: “Gri Tonlarda Gayrı Resmi Görüşme” başlığı altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in bu sabah gayrı resmi görüşmede biraraya geleceklerini hatırlattı.

Gazete, bugünkü liderler görüşmesine dair beklentilerin fazla yüksek olmadığını iddia ederken, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun görüşmeye ilişkin açıklamasına da yer verdi.

Habere göre Prodromu, Anastasiadis’in bugünkü görüşmede bazı yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmaya çalışacağını belirterek, özellikle Türkiye’nin siyasi irade ortaya koyması durumunda müzakere sürecinin yeniden başlayabileceği iddialarını da yineledi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Çıkmaza Geri Dönüş – Anastasiadis-Akıncı Görüşmesine Dair Beklenti Yok – DİSİ: Başkanı Destekliyoruz-AKEL’den İki Lidere Çağrı”.

Haravgi: “Geleceğe Bakarak Kıbrıslı Gibi Çalışsınlar – Gözler Bugünkü Görüşmede”.