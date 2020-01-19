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Libya’daki Kriz Konusunda, Gözler Bugün Berlin’de

Lefkoşa, 19 Ocak 2020 : Libya’daki krize çözüm bulmak için bugün Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenecek olan uluslararası konferansla ilgili haberler, Rum gazetelerinde de manşetlerde ve ilk sayfalarda yer buldu.

Libya’daki Kriz Konusunda, Gözler Bugün Berlin’de

Lefkoşa, 19 Ocak 2020 : Libya’daki krize çözüm bulmak için bugün Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenecek olan uluslararası konferansla ilgili haberler, Rum gazetelerinde de manşetlerde ve ilk sayfalarda yer buldu.

19 Ocak 2020 Pazar 09:19
Libya’daki Kriz Konusunda, Gözler Bugün Berlin’de

Lefkoşa, 19 Ocak 2020 : Libya’daki krize çözüm bulmak için bugün Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenecek olan uluslararası konferansla ilgili haberler, Rum gazetelerinde de manşetlerde ve ilk sayfalarda yer buldu.
Alithia gazetesi “Gözler Berlin’de” başlıklı manşet haberinde, Libya’yla ilgili uluslararası konferansın bugün temkinli bir iyimserlikle gerçekleştirileceğini yazdı.
Gazete, konferansın basına sızan taslak metnine göre, ülkede derhal ateşkes yapılmasının istendiğine de işaret etti.

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Haber Politis’te “Libya İçin Avrupa Birliğinde Her Kafadan Bir Ses- Fransa ile İtalya Berlin’e Kendi Ajandalarıyla Gidiyor, Yunanistan İzliyor”, Haravgi’de “Libya’daki Yabancı Müdahale Sona Ersin- Libya’yla İlgili İlk Talep Ateşkes- Libya: Yabancı Çıkarların Savaşı”, Simerini’de “Libya’yla İlgili Olarak Bütün Gözler Bugün Berlin’e Çevrilmiş Durumda- Erdoğan’ın Tehditleri Altında Konferans”, Fileleftheros’ta ise “Meydana Getirdiği Oldu-Bittiler Türkiye İçin Güçlü Kartlar” başlıklarıyla yer buldu.
(İY/HÖ)                         
 

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