Libya’daki Kriz Konusunda, Gözler Bugün Berlin’de

Lefkoşa, 19 Ocak 2020 : Libya’daki krize çözüm bulmak için bugün Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenecek olan uluslararası konferansla ilgili haberler, Rum gazetelerinde de manşetlerde ve ilk sayfalarda yer buldu.
Alithia gazetesi “Gözler Berlin’de” başlıklı manşet haberinde, Libya’yla ilgili uluslararası konferansın bugün temkinli bir iyimserlikle gerçekleştirileceğini yazdı.
Gazete, konferansın basına sızan taslak metnine göre, ülkede derhal ateşkes yapılmasının istendiğine de işaret etti.
(İY/HÖ)