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Lefkoşa’nın rum kesimindeki şiddetli patlama ve yangında bir kadın öldü

Lefkoşa’nın rum kesimindeki şiddetli patlama ve yangında bir kadın öldü

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:29
Lefkoşa’nın rum kesimindeki şiddetli patlama ve yangında bir kadın öldü

Lefkoşa’nın Rum kesiminde günün ilk saatlerinde meydana gelen şiddetli patlama ve ardından çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.
Rum haber kaynaklarına göre, patlama saat 02.40’ta şehir merkezindeki üç katlı bir apartmanın zemin katındaki kafede meydana geldi. Rum itfaiyesi yangına 4 itfaiye aracı ile müdahale etti. Söndürme işleminin bittiği sabah saatlerinde apartmanı kontrol eden ekipler, dairelerden birinde bir kadın cesedi buldu.
Rum polisi, cesedin, yaklaşık bir ay önce çalışmak üzere Güney’e gelen Ukraynalı bir kadına ait olduğunu saptadı.
Patlama ve ardından meydana gelen yangının kaza mı kundaklama mı olduğu araştırılıyor.
 

Son Güncelleme: 30.01.2019 14:25
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Patlama
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