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Lefkoşa’nın güneyinde ve Limasol’da binlerce kişi eylem yaptı

Lefkoşa’nın güneyinde ve Limasol’da bugün öğleden sonra düzenlenen protesto gösterileri olaysız tamamlandı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:50
Lefkoşa’nın güneyinde ve Limasol’da binlerce kişi eylem yaptı
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Cyprus Mail'in haberine göre binlerce kişinin devletteki yolsuzluklar ve pandemi kısıtlamalarını protesto için toplandığı eylemler geçen haftaki benzer eylemin aksine şiddet olaylarına sahne  olmadı.

200’ü aşkın polisin görev yaptığı Lefkoşa’nın güneyindeki eyleme katılanlar Kolokasi Parkı'nda toplandı ve meclise yürüdü.

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Maske takan eylemcilerin mesfe kurallarına da uymaya çalıştığı gözlemlendi ve yürüyüş güzergahı boyunca bu yönde uyarılar yapıldı.

Geçen Cumartesi yapılan eylemde polisle eylemciler çatışmış ve yaralananlar olmuştu.

Lefkoşa’daki eylemden iki saat sonra Limasol'da düzenlenen benzer eylemde de yolsuzluklar, koronavirüs önlemleri ve 5 G proteto edildi. Eylemde tabut taşınarak özgürlüklerin öldürüldüğü simgelendi. Konuşmalarla tamamlanan eylemde herhangi bir olumsuz olay kaydedilmedi.

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Son Güncelleme: 20.02.2021 23:03
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Eylem
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